Ex-BBB Gustavo Marsengo divide opiniões ao debochar de desabafo de Fred Nicácio

O ex-BBB Gustavo Marsengo dividiu opiniões ao publicar um vídeo debochando um desabafo de Fred Nicácio, que está confinado na Casa do Reencontro do BBB 23.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-participante do BBB 22 postou um vídeo em que aparece na academia ao lado da namorada, a também ex-BBB Laís Caldas. Na gravação, ele finge que estava chorando, enquanto dubla o médico, que conversou com Paula sobre como estava se sentindo ao voltar para o reality na repescagem.

"Parece um pesadelo esse lugar. Eu acordei e não estava acreditando que eu estava aqui dentro com essas pessoas. Essas pessoas fizeram mal pra mim num nível muito grande, elas me machucaram demais", dublou o ex-BBB, que escreveu na legenda: "Parece um pesadelo esse lugar, véi."

O vídeo de Gustavo dividiu os internautas, já que alguns acharam divertido e concordaram que era complicado manter o foco no treino. Mas teve também quem detonou a postura do ex-BBB de debochar do médico e aconselhou ele a apagar o vídeo.

"Tá difícil treinar esses dias, mas foco, bora", disse Laís. "Tem dia que é f*** ir treinar", escreveu um seguidor. "Ele teve a oportunidade de desistir, mas quis ficar ali pra se fazer de vítima", criticou outra. "Seria cômico se não fosse trágico. Infelizmente ele passou por algo, que talvez os brancos nunca irão entender e com isso chamam de mimimi, vitimismo. Enfim... triste", lamentou uma fã. "Acho que a fala do Fredão foi em momento de muita dor... Não deveria estar sendo usados como falas irônicas", disse um internauta. "Falou o cara que chegou no meio da edição e colou na flopada", ironizou outra, se referindo ao envolvimento de Gustavo com Laís no BBB 22.

Confira o vídeo de Gustavo Marsengo:

