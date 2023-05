Ex-BBB Gustavo Benedeti desabafa e se despede de rede social

Ex-BBB Gustavo Benedeti faz desabafo após ver comentários de haters e decide deletar conta no Twitter

O ex-BBB Gustavo Benedeti (28) virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira, 16, ao compartilhar um desabafo contra os haters. Ele contou que não está gostando de algumas mensagens que lê nas redes sociais. Tanto que ele decidiu deletar sua conta no Twitter para ficar um pouco longe desses assuntos.

"Enquanto vocês não matarem alguém de depressão não vão se dar por satisfeitos. Jogo a toalha, podem continuar essa guerra que não vou fazer parte disso. Não suporto receber gente comemorando porque não batemos a meta pras crianças; galera inventando coisa todo dia, que nunca saiu da minha boca; coisas que eu escrevo falar [em] que não fui eu que escrevi", disse ele.

E completou: "Pedem para eu me pronunciar e, quando faço, sou massacrado. Ficar em silêncio e receber pancada. Quando tudo está calmo, vem com fake news de unfollow, de block. Eu só quero voltar a ser feliz, só quero viver sem prejudicar ninguém. Agradeço de coração aos que usaram essa rede pra espalhar o bem. Obrigado mesmo, me perdoem porque essa mensagem não é pra vocês, fãs. Eu juro que tentei, amo vocês, sou grato por tudo que fazem por mim e não deixem ninguém duvidar disso [enfatiza, em caixa alta]. O amor que sentimos um pelo outro só nós sabemos. E o que eles querem é a intriga entre nós, ninguém quer ver ninguém feliz porque não dá like".

Por fim, ele disse: "Estaremos juntos nas outras redes trabalhando, focando energia pra ser melhor todo dia. Não batemos a meta do instituto Antônio, mas vou deixar a vaquinha aberta e lanço a outra instituição em outro momento. Vou continuar batalhando por eles e pelas outras, obrigado a quem colaborou. Vocês receberão em dobro, até mesmo aqueles que fizeram isso sem gostar de mim, mas fizeram por uma causa maior. Só tenho a agradecer tudo que me ensinaram por aqui. Adeus Twitter. Siga-me os bons!".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Ex-BBB Gustavo diz que não tem chance de reatar com Key Alves

Após viver um romance com Key Alves no BBB 23, Gustavo Benedeti contou que não existe chance de reatarem. Ao ser questionado, ele contou a sua opinião sobre o assunto. "Vou representar uns 90% das caixinhas de perguntas. Não, eu não voltaria com a Key. Eu adoro ela, torço muito por ela, quero vê-la muito feliz. Quero ser amigo dela, mas estou respeitando o momento e é isso", respondeu ele.

Em seguida, Gustavo pediu para que os fãs respeitem os dois. "Turma, não precisa diminuir um para exaltar o outro, entendeu? Cola comigo, turma", afirmou ele, revelando que está solteiro. "Eu não estou [ficando] com ninguém e essa não é minha prioridade agora", esclareceu.

Por fim, ele também pediu para seus fãs não ataquem Key. "Eu já falei sobre isso, eu já entrei em um Space [no Twitter] só para falar sobre isso. Eu não quero ver ninguém ofendendo ela, eu não admito esse tipo de coisa", concluiu.