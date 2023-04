Ex-BBB Fred Bruno é detonado após celebrar eliminação de Domitila dirigindo

Youtuber Fred compartilha vídeo comemorando saída de Domitila do BBB23 enquanto dirige carro

O décimo eliminado do Big Brother Brasil 23, ainda em março, Fred Bruno (33) compartilhou um vídeo na última terça-feira, 18, comemorando a eliminação da ativista e sua ex-rival no reality, Domitila Barros. Mesmo que tenha se negado a participar da repescagem, o influenciador digital geralmente não comenta sobre o programa, mas fez questão de celebrar ao ver sua inimiga saindo.

Porém, as imagens não foram muito bem recebidas pelos internautas, visto que o ex-marido da empresária Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, estava dirigindo enquanto assistia ao discurso do apresentador Tadeu Schmidt através do celular. “Vai, car*lho!”, comemorou o youtuber vendo o resultado ao vivo.

Enquanto via o programa, Fred passava por um túnel com seu carro, fazendo questão de buzinar bastante para mostrar o quão feliz estava. Dentro do veículo, outras pessoas que acompanhavam o influenciador celebraram o resultado também. Domi saiu no Paredão do BBB 23 contra a médica Amanda Meirelles e a professora de educação física e affair de Fred, Larissa Santos.

“Sem cinto, buzinando em túnel... Pensei que isso era infração”, reclamou um internauta, nos comentários do vídeo compartilhado pelo integrante do canal de futebol Desimpedidos. “Achei que dirigir sem cinto de segurança era proibido. Sem noção mesmo”, comentou um outro seguidor. “Coloca o cinto, irresponsável. Depois sofre o acidente e fica chorando”, se revoltou uma terceira pessoa. Alguns até marcaram o perfil do Detran-SP nos comentários.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred Bruno (@fred)



Ricardo fala sobre Paredão Duplo: “Mereço chegar”

O biomédico Ricardo disputa sua estadia na casa mais vigiada do Brasil com a educadora física Larissa no primeiro paredão duplo do BBB23. Mas nesta quarta-feira, 19, o brother surgiu bastante tranquilo e afastou a possibilidade de uma eliminação ao avaliar sua trajetória no reality durante seu Raio-X.

"Top 5, estamos aí. Estou nesse duelo com a Lari. A única resposta que eu posso ter é ir nesse Paredão com ela, agora. É isso... Fiz meu jogo", ele iniciou seu vídeo diário no confessionário da casa e continuou: "Espero que vocês tenham entendido que não foi arrogância minha falar do Top 3”, Ricardo comentou sobre sua vontade de chegar ao pódio do reality.

“Sinto que mereço chegar. Muitas pessoas no Brasil sabem o meu valor. É assim que eu me vejo como jogador", Ricardo continuou e defendeu a sua estadia na casa. O sergipano também mostra que não está preocupado com a disputa: "A única coisa que eu tenho aqui é minha autoconfiança e ela não vai ser abalada”, disparou.