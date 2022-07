Ex-BBB Eslovênia fala sobre o ex-BBB Vyni: 'Ele é outra pessoa'

Ex-BBB Eslovênia surpreende ao contar que o ex-BBB Vyni mudou após o confinamento e ele rebate a declaração dela

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 09h08

A ex-BBB Eslovênia (25) pegou os fãs de surpresa ao falar sobre o ex-BBB Vyni (24) em uma participação no podcast PodDarPrado. Ela contou que não tem mais contato com o colega de confinamento do Big Brother Brasil e ainda alfinetou o rapaz.

“Eu acho que lá dentro eu conheci um Vyni e, aqui, por ele estar em outra fase da vida dele, ele é outra pessoa. E que bom que ele é outra pessoa, porque a gente vai mudando, isso é muito legal, admirável”, disse ela.

Por sua vez, Vyni rebateu o comentário de Eslovênia e disse que continua o mesmo. “Continuo a mesma pessoa, a mesma pessoa que você conheceram, eu continuo”, disse ele, e completou: “Só que agora estou mais esperto, mais seletivo e agora estou me amando mais, que foi o que tanto me cobraram nesses três meses que me viram na televisão”.

Ex-BBB Vyni se envolve em polêmica sobre cachê

No último final de semana, o ex-BBB Vyni virou assunto na internet após rumores de que ele teria exigido um cachê muito alto para participar de um filme. O artista apareceu nas redes sociais para desmentir ao responder um post do colunista Leo Dias.

"Léo, eu amo o meu trabalho e nunca estive tão feliz. Primeiro. EU NUNCA EXIGI CACHÊ NENHUM. EU (VYNI) NUNCA PEDI O TRIPLO DO VALOR DE NENHUM DOS ATORES!!! Negociação de valores cachê NEM POR MIM PASSA. Infelizmente estou sendo atacado por algo que eu SEQUER SABIA. Se eu pudesse fazer um filme de graça eu faria. E foi o que eu falei quando recebi o convite: QUE O FARIA ATÉ DE GRAÇA!", disse ele.

E completou: "Nunca imaginei ter essa oportunidade na vida e estou vivendo o meu melhor momento. Imaginar que um dia eu receberia tanto amor, está me curando de várias dores do meu passado e me fazendo um novo Vyni. A Zezé é um ícone, infinitamente maior do que eu (não tem comparação), e além de querer ter a honra de gravar com ela, quero também aprender, e se eu pudesse, PAGARIA para estar ao seu lado. O que chegou até mim, PELA EQUIPE DE ASSESSORIA, era que no momento não era viável a participação devido a outros contratos e ao fato de que eu preciso me profissionalizar antes de exercer uma profissão tão linda. Foi o que chegou até mim. Foi isso que eu fiquei sabendo. EU NUNCA SOUBE DE VALORES DE CACHÊ NENHUM DA ZEZÉ. Mesmo assim eu continuei e continuo insistindo que quero realizar meu sonho".

Por fim, o ex-BBB declarou: "Peço sinceras desculpas em nomes de todos pela Zezé por estar tendo esse valor exposto por pessoas sem coração que querem tentar fazer mal a quem só está tentando ganhar a vida. Reconheço o valor da Zezé pra nossa cultura e sei o quanto essa Mulher vale muito mais para o Brasil. E, meu povo, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim, eu continuo recebendo muito amor de vocês e espero não decepcionar trazendo muitas alegrias todos os dias para vocês".

