Esposa de Rodriguinho aposta em quem ele deve indicar para o paredão

Rodriguinho é o segundo líder do BBB 24 e já revelou quem está em sua mira para o paredão. Agora, a esposa dele diz quem deve ser o escolhido!

A esposa do cantor Rodriguinho, a modelo e fotógrafa Bruna Amaral, mostrou que está de olho em todos os acontecimentos do BBB 24, da Globo. Inclusive, ela já tem sua aposta sobre quem o marido deve indicar para o paredão após vencer a segunda prova do líder da temporada.

Assim que venceu a prova, Rodriguinho já teve que entregar as três pessoas que estando em sua mira para a indicação do líder ao paredão. Depois de muito pensar, ele colocou Beatriz, Davi e Isabelle na Mira do Líder. Com essas três opções, a esposa dele fez sua aposta.

Bruna contou que o marido deve indicar Davi. “Acredito que ele vá indicar o Davi. Atualmente é a única pessoa que ele tem quem votar, porque o Davi votou nele”, afirmou ela em entrevista no site Gshow.

Como Rodriguinho conheceu a esposa?

O cantor Rodriguinho faz parte do Grupo Camarote no BBB 24, da Globo, e é casado com Bruna Amaral. Relembre como eles se conheceram:

Os dois estão juntos há cerca de 3 anos e se conheceram pelas redes sociais. Em entrevista ao site Gshow, ela contou como tudo começou. "Eu já era fã, né, óbvio. Mas a gente começou a se falar através do Instagram. Teve um dia que eu coloquei um repost de um show que eu tinha ido, nos stories, e ele comentou. Aí nós conversamos brevemente", disse ela.

Então, eles trocaram mensagens e se conheceram pessoalmente logo depois. Porém, eles demoraram para assumir o relacionamento publicamente. "Foi tudo rápido. A gente se conheceu, a gente começou a ficar, só que depois de três anos que a gente foi assumir", disse ela.