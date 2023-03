Equipes de brothers do BBB23 prometem sabotagem caso Globo mantenha repescagem

Equipes de brothers do BBB23 vão retirar os participantes da casa; eles alegam que dinâmica não estava no contrato

As equipes de pelo menos dois participantes do BBB23 prometem retirar seus assessorados do programa caso a Globo insista em manter a repescagem que começou na noite desta terça-feira (21). Isso mesmo: eles teriam comunicado a direção que não aceitam a mudança nas regras.

As equipes de administradores que gerenciam as redes sociais e os contratos dos brothers aqui fora consideram que a atitude é injusta . Eles também alegam que o contrato com a emissora não prevê uma repescagem.

As informações são do programa A Tarde é Sua. Só que o programa analisou os contratos e percebeu uma cláusula que permite à Globo mudar as regras da competição. Por isso, a repescagem pode estar amparada judicialmente.

Dentro da casa, os brothers já se pronunciaram contrários à volta de participantes. Gabriel Santana chegou a falar que não aceitaria. "Eu estou há 63 dias aqui de palhaço?", questionou ele.

NOVO CAMPEÃO

Fora do BBB23, Fred surpreendeu ao escolher quem vai vencer o reality agora que não está mais disputando prêmio. O brother contou que quer ver Larissa de volta ao programa. Caso não aconteça, ele tem um palpite para quem vai vencer o reality.

"Torço muito para que a Larissa volte e ganhe o BBB 23, mas, caso ela não volte, acho que o [Ricardo] Alface está pintando bem aí, porque eu acho que ele vai continuar nessa linha meio 'kamikaze' dele aí", opinou. Ele disse que agora sabe que o jogo do brother está fazendo sucesso entre o público. "E, agora que eu estou sabendo que o Brasil gostou dessa linha, acho que o Ricardo Alface é o favorito e [o prêmio] estará em ótimas mãos , caso vá para ele".

Fred também contou que deixa o programa muito mais maduro do que quando entrou. "A gente acabou passando por situações muito extremas, que dificilmente eu vou passar na minha vida aqui fora. Dificilmente alguém vai apontar um erro meu e me jogar uma bomba de fumaça ou um balde de óleo na cabeça. Mas acho que essas situações extremas fizeram com que eu pudesse encontrar os meus erros e ter essa reflexão sobre o julgamento das atitudes e não das pessoas".