Fred escolhe rival como favorito a vencer o BBB23: "Estará em boas mãos"

Fred escolhe rival como grande campeão do programa; veja o que ele disse

Fora do BBB23, Fred surpreendeu ao escolher quem vai vencer o reality agora que não está mais disputando prêmio. O brother contou que quer ver Larissa de volta ao programa. Caso não aconteça, ele tem um palpite para quem vai vencer o reality.

"Torço muito para que a Larissa volte e ganhe o BBB 23, mas, caso ela não volte, acho que o [Ricardo] Alface está pintando bem aí, porque eu acho que ele vai continuar nessa linha meio 'kamikaze' dele aí", opinou.

Ele disse que agora sabe que o jogo do brother está fazendo sucesso entre o público. "E, agora que eu estou sabendo que o Brasil gostou dessa linha, acho que o Ricardo Alface é o favorito e [o prêmio] estará em ótimas mãos , caso vá para ele".

Fred também contou que deixa o programa muito mais maduro do que quando entrou. "A gente acabou passando por situações muito extremas, que dificilmente eu vou passar na minha vida aqui fora. Dificilmente alguém vai apontar um erro meu e me jogar uma bomba de fumaça ou um balde de óleo na cabeça. Mas acho que essas situações extremas fizeram com que eu pudesse encontrar os meus erros e ter essa reflexão sobre o julgamento das atitudes e não das pessoas".

As declarações foram enviadas pela Globo à imprensa nesta tarde.

Desabafo!

Enquanto isso, na Casa do Reencontro, Tina confrontou Cristian em relação às atitudes que o brother tinha quando ainda estava no jogo.

"Tem um vídeo de vocês no quarto olhando o corpo das mulheres, que é do meu quarto, isso foi uma coisa, assim, completamente ofensiva. Mas teve uma situação bem particular, que repercutiu muito lá fora e me machucou muito. Foi quando vocês deram risada, durante a festa, quando a Key diz: 'Alguém quer beijar' e vocês, tipo, 'a Tina, não sei o que'”, relembrou a sister.