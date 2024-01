Deborah Secco e Silvero Pereira saem em defesa de Davi após fala polêmica

Após discussão entre Davi e Nizam na madrugada desta segunda-feira, 15, Deborah Secco e Silvero Pereira saem em defesa do motorista de aplicativo

Após a formação do terceiro paredão do BBB 24, da Globo, uma grande discussão tomou conta da casa mais vigiada do país e exaltou os ânimos entre Davi e Nizam na madrugada desta segunda-feira, 15. Após uma fala de Davi repercutir bastante fora da casa, Deborah Secco e Silvero Pereira usaram as redes sociais para sair em defesa do jovem motorista de aplicativo.

Quando chegava para gravar Elas por Elas, Deborah foi questionada pelos fãs na porta dos Estúdios Globo e comentou o caso. "Davi errou e não dá para passar pano pelo erro, mas não dá para ele perder para este grupo", iniciou.

Deborah Secco dá sua opinião sobre fala de Davi:



"Eu acho que ele não errou por causa do caráter e sim por falta de informação nesse país". #BBB24pic.twitter.com/YRGfeJiWZ8 — PAN (@forumpandlr) January 15, 2024

A atriz concluiu: "Não acho que ele errou por falta de caráter, acho que ele errou por falta de informação neste país tão homofóbico. Às vezes a informação não chega em alguns lugares. Na hora que ele entendeu que errou, pediu desculpas, diferente dos outros que seguem errando. Achando que são o máximo".

O ator Silvero Pereira usou seu perfil no Instagram para opinar sobre o ocorrido. Ele afirmou que irá "passar pano" para Davi. "Não vou ficar do lado de um macho, de um boy lixo, falso, que estava afim da menina na primeira festa e aí ela foi lá, desmaia no braço dele morrendo de ansiedade, com medo de causar um desconforto. Que espera ela dormir para ir na outra contar uma outra versão (dos fatos) e fazer com que a outra fique contra a menina que ele estava afim para ele se dar bem na história", comentou referindo-se ao Nizam.

Ele continuou reconhecendo que a frase do participante durante a briga é homofóbica. "Isso é uma frase estrutural da nossa sociedade, que não é só nós LGBTQIAPN+, mas toda a sociedade tem que lutar contra essas frases. Inclusive os que acham que nós, minorias, somos menos que o 'macho'. Que essa sociedade machista e patriarcal coloca o homem como sendo a força.".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S I L V E R O P E R E I R A (@silveropereira)

Silvero concluiu explicando o motivo de estar ao lado do motorista de aplicativo. "Prefiro ficar do lado do Davi porque o Michel, LGBT, foi lá e disse assim: 'amigo, não fala isso, não. Tô aqui e isso não é legal, não'. Davi reconheceu o erro e pediu desculpa. Vou ficar do lado desse cara que reconhece o erro e pede desculpa do que do outro que esperou uma oportunidade para criar uma outra versão para se dar bem na história".