De Chiquititas ao BBB 23: Relembre trajetória de Gabriel Santana na TV

Integrante do time Camarote do BBB 23, ator Gabriel Santana participou da novela Chiquititas, do SBT

Gabriel Santana (23) foi confirmado na noite desta quinta-feira, 12, como um dos integrantes do time Camarote do BBB 23. O ator é conhecido por participar de diversas novelas da televisão brasileira, inclusive um dos grandes sucessos do SBT: Chiquititas.

O artista foi responsável por viver o icônico personagem Mosca, no remake da novelinha infantil, em 2013. Na trama, ele viveu o irmão de Pata (Julia Olliver) e o par romântico de Mili (Giovanna Grigio). “Na minha vida tudo foi acontecendo do nada. A vida vai me mostrando os caminhos e, até hoje, ela tem me ajudado muito”, afirmou ele, que tinha 14 anos quando iniciou as gravações da produção.

Após sua estreia no SBT, Gabriel estrelou várias produções da TV Globo, como a série Carcereiros (2017), a última temporada de Malhação (2019) e Pantanal (2022), novela a qual interpretou Renato, filho problemático de Tenório (Murílo Benício).

“As pessoas odiaram o Renato. Em audiovisual, foi o personagem mais complexo que interpretei. Ele tinha muitas camadas: um lado perverso e machista do pai que repercute nele e que ele reproduz. Foi um desafio muito legal”, lembrou ele ao Gshow.

No último ano ele foi um dos artistas que fez questão de revelar seu voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Que fique claro que eu nunca votei e nunca votaria no Bolsonaro, sou completamente contra tudo o que ele tem pregado e feito no governo dele", declarou.

Como será o Gabriel no BBB 23? Segundo o ator, ele não terá medo de se arriscar nas jogadas. "Que estou preparado para o BBB. Sei que estou preparado porque não estou pronto. Quando a gente se sente pronto, a gente cai em um gatilho mental muito fácil de cometer deslizes. Como sei que estou suscetível ao erro, confio na boa intenção e na boa pessoa que sou, sei que tenho chance de errar, estou disposto a errar, e por conta disso estou preparado", ponderou.