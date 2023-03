De bastidores de show a exposição de assédio: como Lexa e MC Guimê se conheceram

Casados desde 2018, Lexa e Guimê haviam terminado a relação em outubro, mas reataram dois meses depois

A cantora Lexa (28) virou assunto após a repercussão da expulsão de seu marido, o cantor MC Guimê (30), da 23ª edição do BBB após ser acusado pelo crime de importunação sexual contra a participante DaniaMendez (31), convidada mexicana do programa. Os dois são casados desde 2018, porém, se conheceram anos antes.

Lexa e Guimê se viram pela primeira vez nos bastidores de um show, por intermédio de seus empresários. A artista carioca já revelou ter achado o cantor estranho em um primeiro momento, mas certo tempo depois, trocaram o primeiro beijo no camarim. No comunicado que a cantora soltou em suas redes, ela contou aos seguidores ter conhecido o funkeiro aos 19 anos.

No ano de 2015, os dois lançaram o que seria sua primeira parceria musical, com a música Fogo Certo, que foi sucesso na época, alcançando quase 30 milhões de visualizações em seu clipe, divulgado no YouTube. Em janeiro de 2016, eles assumiram o romance publicamente, através de uma foto compartilhada nas redes sociais.

"Estou encantada por ele. Ele é muito romântico, um lord, um amor. Quanto mais o conheço, mais me apaixono. Todos que o conhecem, o amam. Estou comprometida com ele sim. Estamos comprometidos", escreveu Lexa, na época. Em junho do mesmo ano, o funkeiro paulista pediu a amada em casamento.

No ano seguinte, eles sofreram alguns boatos de crises no relacionamento, mas sempre acabavam desmentindo com participações em programas e publicações apaixonadas nas redes. O casamento aconteceu em 2018, e foi intitulado casamento ostentação, na época. A cerimônia aconteceu na Catedral da Sé, em São Paulo, e foi celebrada pelo Padre Fábio de Melo.

O casamento contou com cerca de 400 convidados, que depois da cerimônia religiosa partiram para uma festa. No ano, a assessoria da cantora divulgou que o vestido teria custado cerca de R$ 100 mil, com cristais Swarovski e cauda de mais de dois metros. Depois do casamento, os dois partiram para a Lua de Mel nas ilhas St. Maarten, St. Barth e Anguilla no Caribe.

Desde então eles continuaram trabalhando suas carreiras musicais e construindo uma união entre os fãs deles, como artistas solo, que acabaram virando fãs do casal. No ano passado, em 2022, eles participaram do reality da Globo The Masked Singer Brasil, com as fantasias de Lampião e Maria Bonita. Na ocasião, o funkeiro se declarou para a esposa.

Porém, em outubro do ano passado os dois passaram por uma crise no relacionamento e chegaram a se separar por alguns dias. Na ocasião, eles afirmaram que, durante alguns meses, tentaram "ajustar as coisas", mas entenderam que o melhor caminho seria o fim da relação de sete anos. Porém, em dezembro do mesmo ano, eles reataram o casamento.

"Às vezes você precisa separar para entender que não é bom ficar sem. Às vezes você precisa de um tempo pra admirar a beleza e valorizar tudo o que foi construído. Às vezes você precisa de um tempo pra colocar tudo no seu devido lugar. O respeito, o amor e a admiração nos trouxe até aqui. Te amo amor da minha vida. É uma benção te ter de novo", escreveu Lexa.