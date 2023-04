BBB23: Ricardo fala sobre perder a liderança e diz motivo e querer ir para o paredão

'Às vezes o público está querendo que você saia', confessou Ricardo em conversa com as sisters

Na área externa da casa do BBB 23, Ricardo Alface conversa com as sisters que ainda estão na casa mais vigiada do Brasil junto com o brother sobre a última prova do líder da edição.

O brother então revela que não se sentiria bem caso ganhasse a liderança e não fosse para o Paredão. "Eu sou muito de mérito. As coisas que eu quero na minha vida, eu sempre coloquei que queria conquistar por mérito".

"E eu pensei na possibilidade de ganhar a outra [Prova do Líder] e, sinceridade mesmo, se eu ganhasse a prova e chegasse no top 3 porque eu fugi dos Paredões, eu não vou me sentir bem", diz Ricardo.

Bruna questiona se ele perdeu a prova de propósito, que então responde: "Óbvio que não, óbvio que eu queria ganhar a prova. Mas sabe aquela coisa de 'não vou me sentir bem'? Porque, às vezes, você pode chegar no top 3 e não era para você estar no top 3".

"E é chato porque, às vezes, você fugiu, fugiu, fugiu, e às vezes público está querendo que você saia de qualquer jeito, mano", diz Alface.

Bruna Griphao e Larissa criticam atitude de Ricardo

Em uma conversa com Larissa no Quarto do Líder, Bruna Griphao, líder da semana, fala sobre o rival Ricardo Alface: "Acho que ele fez um jogo até diferente, mas eu vejo muito a necessidade dele de autoafirmação, e você viu ele falando hoje de novo que 'eu falei para o Fredão [Fred Nicácio] que eu ia jogar sozinho?'"

"O problema não é o que ele faz e deixa de fazer, é o que ele faz em contrapartida com o que ele faz", dispara a atriz.

Larissa concorda com a aliada e afirma: "Até aquele momento ele não estava jogando sozinho". A carioca está de acordo: "Ele saiu de lá porque o Fredão chegou. E ele continuou jogando em grupo". A professora de Educação Física complementa a amiga: "E ele não estava jogando sozinho, está jogando agora que começou a sair todo mundo e aí começou a jogar sozinho".