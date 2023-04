BBB23: Ricardo afirma que se for eliminado hoje Amanda será campeã

'Se eu sair você ganha o programa', afirma Ricardo

Na academia do BBB23, Amanda e Ricardo (30) analisam o painel tático e comentam o TOP 5 do BBB 23. O biomédico afirma: "Amandinha, se eu for embora você vai ganhar esse programa, escreve o que estou te falando". A médica se surpreende com o comentário do brother.

Ricardo segue falando: "Estou te falando. Se eu for embora, mas se eu fico, aí o pau tora, aí o pau tora pro seu lado". O brother brinca com a boneca da médica no painel tático e enche de emojis.

Ricardo está no paredão contra Larissa

Em um vídeo do raio-x no BBB 23, o biomédico Ricardo Camargo falou sobre estar no paredão contra Larissa (23) no primeiro paredão duplo do BBB23."Top 5, estamos aí. Estou nesse duelo com a Lari. A única resposta que eu posso ter é ir nesse Paredão com ela, agora. É isso... Fiz meu jogo", ele iniciou seu vídeo diário no confessionário da casa e continuou: "Espero que vocês tenham entendido que não foi arrogância minha falar do Top 3”, Ricardo comentou sobre sua vontade de chegar ao pódio do reality.

“Sinto que mereço chegar. Muitas pessoas no Brasil sabem o meu valor. É assim que eu me vejo como jogador", Ricardo continuou e defendeu a sua estadia na casa. O sergipano também mostra que não está preocupado com a disputa: "A única coisa que eu tenho aqui é minha autoconfiança e ela não vai ser abalada”, disparou.

Para finalizar, Ricardo declarou que a votação da berlinda está nas mãos do público, mas que pretende continuar até o fim do jogo: “Seja o que Deus quiser e seja o que o público quiser. Estou disposto e vivo ainda", o biomédico concluiu a sua declaração sobre o resultado do Paredão, que será revelado ao vivo na quinta-feira, 20.