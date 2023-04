BBB23: Reviravolta? Considerada favorita, sister pode ser eliminada em votação invertida

Considerada favorita, sister pode ser eliminada após votação inédita na temporada

Com uma dinâmica inédita nesta edição, o Paredão formado no BBB23 segue sem favoritos. Disputado por quatro sisters, a votação não tem favoritos. Dessa vez, o público não vota em quem quer eliminar, mas sim em quem quer que permaneça no jogo.

Segundo os números do UOL por volta fãs 14h desta segunda-feira, 3, a eliminada será Amanda - ela tem 22% dos votos. Só que Marvvila, com 23%, e Larissa, com 24%, não estão muito atrás, o que indica que tudo pode acontecer.

O Votalhada, que reúne números das redes sociais, afirma que a pagodeira Marvvilaserá a eliminada da semana com cerca e 14% dos votos. Ela é seguida também por Larissa, que tem 25,5%.

Enquanto quem está em primeiro lugar no UOL é Domitila, no Votalhada, quem lidera é Amanda. Desde a metade do programa, a Miss Alemanha e a médica têm se destacado e despontado com uma das favoritas.

Veja abaixo:

🎯 Parcial (Votação para ficar) #BBB23



Amanda 🤙🏼 31,2% 📊



Domitila Barros 🦁 30,9% 📊



Larissa 🐙 25,5% 📊



Marvvila 🥁 12,4% 📊 — Adivinha Parciais 🎯 (@AdivinhaBBB) April 3, 2023

Saiba como foi a formação do 12º paredão do BBB 23

Nesta semana, Sarah Aline comprou o Poder Curinga, que era o Poder Real. Com este poder, ela ganhou a imunidade e recebeu essa notícia nesta noite de domingo. Logo depois, as anjas Larissa e Amanda deram o colar da imunidade para Bruna Griphao.

Na sequência, a líder Aline Wirley indicou Domitila Barros direto ao paredão. A votação da casa aconteceu no confessionário e cada participante teve que votar em duas pessoas. As duas mais votadas foram Larissa e Amanda, que foram emparedadas. Então, os participantes fizeram uma nova dinâmica no BBB 23: o Restam Dois, no qual as emparedas tiveram que dar uma imunidade relâmpago cada uma. Elas tiveram que escolher entre Marvvila, Ricardo, Fred Nicácio e Cezar Black. Em sua decisão, Larissa deu a imunidade para Ricardo Alface. Por sua vez, Amanda deu a imunidade para Fred. Assim, Marvvila e Cezar restaram no jogo e também estão no paredão.

Por fim, Amanda, Larissa, Cezar e Marvvila disputaram a prova bate-volta e Cezar se salvou do paredão. Vale lembrar que, nesta semana, o público vai dar o Voto Reverso no paredão, no qual terá que votar para decidir quem quer que continue no jogo. O menos votado será eliminado na terça-feira.