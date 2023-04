BBB23: Quem sai? Enquetes indicam reviravolta e possibilidade de favorita ser eliminada

Enquetes indicam reviravolta na reta final da disputa pelo prêmio; veja

A disputa entre Domitila, Larissa e Amanda está pegando fogo e segue indefinida na manhã desta segunda-feira (17). Pelo menos é o que dizem as principais enquetes de sites e veículos especializados.

Segundo números do UOL, a disputa entre as sisters está totalmente indefinida: Domitila tem neste momento 44,93% conta 44,08% de Larissa. Já a médica Amanda segue tranquila e sem riscos de ser eliminada da atração nesta semana e deve ser a menos votada pelo público.

Já de acordo com o Votalhada, quem será eliminada nesta semana é a professora de educação física. Segundo números computados pelo site, ela tem 56% dos votos - contra apena 31% da ex-Miss Alemanha. A disputa está sendo considerada até o momento uma final antecipada do programa.

Neste final de semana, a Globo precisou se pronunciar após boatos afirmarem que a votação estava sendo manipulada. A emissora negou."Contamos com uma equipe altamente especializada em segurança cibernética e nossa plataforma de votação tem sua segurança certificada por uma auditoria externa independente. Monitoramos constantemente as curvas de votação para identificar e mitigar quaisquer riscos de interferência no sistema, através de algoritmos que acompanham o processo de votação permanentemente, a fim de rastrear comportamentos não-humanos", disse a emissora em um comunicado enviado à imprensa.

O tanto que esse site me iludiu esse ano não está escrito KKKKKKKKKKKK



RIP VOTALHADA 🎗 pic.twitter.com/iwUBQAxNqu — Mari (@me_mari) April 17, 2023

A noite do último domingo, 16, foi intensa para os confinados do BBB23. Na reta final do reality show, os brothers assistiram a eliminação de Sarah Aline e uma nova prova do líder. Além disso, eles também formaram o 16º paredão da temporada, que é disputado por Amanda, Domitila Barros e Larissa. Entenda como aconteceram as indicações!