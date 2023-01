BBB23: Que situação! Brothers são trancados dentro da casa após riscos à segurança

Brothers são trancados dentro da casa após temporal atingir ação de patrocinador do BBB23

Uma chuva torrencial caiu no BBB23 na tarde desta segunda-feira, 23, atrapalhando a ação de um dos patrocinadores do programa. Com muitos raios e trovões, a produção mandou todos para dentro.

A ação contava até com um salão de beleza para os participantes aproveitarem para mudar o visual. Também foi disponibilizado delicatessen, drinkeria e brincadeiras diversas (como pula-pula e futmesa).

Com todos dentro da casa, a gravação foi interrompida. "Chuvarada acabando com a ação", comentou um telespectador que assistia ao vivo. "Chuva aguando o merchan", lamentou outro.

A chuva era tamanha que até as câmeras externas foram cortadas.

Veja:

Chuvarada acabando com a ação da stone #BBB23 — BBB 23 VIBES (@bbb23vibes) January 23, 2023

Chuva aguando o merchan do #BBB23 — A Veneno (@blogbaudaveneno) January 23, 2023

Morar no RJ é usar o #BBB23 como cronômetro de chuva, se tá chovendo lá é bem provável que vai chover aqui onde eu moro. 😂 — LZ (@leobraz) January 23, 2023

Um temporal no meio do evento! #BBB23 — Juliana (@VitielloJuliana) January 23, 2023

REVOLTADO

O médico Fred Nicácio (35) chorou copiosamente nesta segunda-feira, 23, ao notar que está perto de ser eliminado do BBB23. Emparedado ao lado de Marília (32), sua dupla, ele deu uma opinião polêmica.

É que o rapaz garante que está sendo prejudicado pela maquiadora. A revelação foi feita na presença de Gabriel Santana em uma das camas do quarto fundo do mar.

"Eu estou tranquilo em saber que eu segui minha linha de verdade, com todo mundo que eu conversei, com tudo que eu falei. Eu não acredito que uma pessoa lá fora é outra, isso não cola pra mim. Não queria ir embora. Não quero sair daqui sem mostrar quem eu sou individualmente", diz.