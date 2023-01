BBB23: Na cama com brother, Fred Nicácio critica corpo de sister e chora: "Muito ruim"

Fred Nicácio critica corpo de sister e desabafa ao questionar desempenho no BBB23

O médico Fred Nicácio (35) chorou copiosamente nesta segunda-feira, 23, ao notar que está perto de ser eliminado do BBB23. Emparedado ao lado de Marília (32), sua dupla, ele deu uma opinião polêmica.

É que o rapaz garante que está sendo prejudicado pela maquiadora. A revelação foi feita na presença de Gabriel Santana em uma das camas do quarto fundo do mar.

"Eu estou tranquilo em saber que eu segui minha linha de verdade, com todo mundo que eu conversei, com tudo que eu falei. Eu não acredito que uma pessoa lá fora é outra, isso não cola pra mim. Não queria ir embora. Não quero sair daqui sem mostrar quem eu sou individualmente", diz.

Ele então critica o corpo da sister e o desempenho de Marília nas provas. "O meu corpo responde a mim. O corpo da Má é outro corpo, são outras habilidades. E ela não tem tantas habilidades como o meu corpo. (...) Eu dependo 50% dela, pra tudo. Ser julgado pelo desempenho do outro é muito ruim."

Nas redes sociais, o público não gostou da afirmação do médico. "Ontem, eu vi o contrário, o cara totalmente desesperado, não seguia o que ela falava, ficou perdido, e ainda por cima, colocou a culpa nela no ao vivo, sendo que ele era quem estava nervoso", disse um. "Que cara chato! Tá falando isso a cada 10min. Agora mesmo tá falando a mesmíssima coisa pra Key", reclamou outro.

Que cara chato! Tá falando isso a cada 10min. Agora mesmo tá falando a mesmíssima coisa pra Key. pic.twitter.com/QSuwhj8hrr — Vivika Gift (@vivikagift) January 23, 2023

OFENSA?

Após a ofensa, a equipe da atriz se pronunciou nas redes sociais. "Desde o comecinho do jogo estamos de olho e atentos aos posicionamentos da participante Key Alves acerca da Bruna Griphao. A rivalidade faz parte do programa e por aqui concordamos que ela vai até o ponto em que as falas começam a ser falta de respeito para com o outro".

"Na madrugada do dia 21/01, as falas da Key, em referência a Bruna, chegaram ao extremo para a gente. 'Ela é atriz, vagabunda', disse ela e permaneceu colocando em pauta as ações da Bruna na casa, como se todas elas fossem uma grande encenação por ela ser atriz e pontuou que ela não seria 'uma atriz das boas', porque ela não está na novela das nove. Dessa forma ela não só critica a Bruna, como também sua profissão", defendeu o time da atriz.