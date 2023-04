BBB23: Larissa reflete sobre adversários dentro da casa: 'Três pessoas muito fortes'

Larissa conversa com aliadas sobre a reta final do reality, após a saída de Cezar Black

Após a Eliminação de Cezar do BBB 23, restam apenas sete brothers na casa mais vigiada do Brasil. Na área externa, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa conversam sobre a reta final do programa.

Bruna Griphao celebra a volta de Aline e Amanda do Paredão mais recente. "Caraca, estamos todas aqui. Lembra quando a Larissa chegou? Tem sido pauleira, estamos todas aqui", diz a atriz. As aliadas concordam que, a partir de agora, o jogo fica mais difícil.

"Três pessoas muito fortes. Domitila, Alface e Sarah", Larissa reflete. A professora de Educação Física, então, faz elogios aos adversários. "Alface super destacado no jogo, Domitila a mesma coisa. A Sarah, querendo ou não, uma pessoa que tem um coração de ouro", diz a sister.

As aliadas concordam e Larissa continua a refletir sobre os Paredões das últimas semanas. "Nesse momento do jogo é isso, ou tu vai sair agora ou vai sair semana que vem. Uma semana de jogo praticamente. Uma semana depois são só os finalistas", aponta.

No papo, a professora de educação física ainda afirma que será difícil enfrentar o Paredão com alguma das três aliadas, mas também será difícil com os adversários.

Bruna reclama de Castigo do Monstro

Nesta sexta-feira, 14, a loira recebeu uma punição pesada! Sarah Aline, que ganhou a Prova do Anjo, indicou a Bruna Griphao e a médica Amanda Meirelles para cumprir o castigo do monstro desta semana. Acontece que as duas terão que usar uma fantasia de palhaço.

Além de usar a roupa típica, que é bastante pesada, a atriz e a médica também precisam se revezar para subir em um pequeno altar na área externa da casa mais vigiada do Brasil, como se estivessem em um circo. O picadeiro improvisado não pode ficar vazio, então as sisters terão bastante trabalho durante o castigo.