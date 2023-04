BBB23: Bruna reclama de Castigo do Monstro: “Vontade de chorar”

Humilhada, Bruna Griphao não ficou nada contente em usar fantasia de palhaço para o Castigo do Monstro do BBB23

A atriz Bruna Griphao (23) está passando por poucas e boas em sua estadia no BBB23. Nesta sexta-feira, 14, a loira recebeu uma punição pesada! Sarah Aline (25), que ganhou a Prova do Anjo, indicou a artista e a médica AmandaMeirelles (32) para cumprir o castigo do monstro desta semana. Acontece que as duas terão que usar uma fantasia de palhaço.

Além de usar a roupa típica, que é bastante pesada, a atriz e a médica também precisam se revezar para subir em um pequeno altar na área externa da casa mais vigiada do Brasil, como se estivessem em um circo. O picadeiro improvisado não pode ficar vazio, então as sisters terão bastante trabalho durante o castigo.

Humilhada, Bruna não escondeu o descontentamento: "Agora me deu vontade de chorar", a loira reclamou enquanto cumpria sua punição. A atriz e a médica também perderam 300 estalecas como parte da penalidade. E não para por aí, já que as duas terão que enfrentar outra prova que será decisiva para o paredão da semana.

Durante o ao vivo desta sexta-feira, 14, Amanda e Bruna disputarão uma dinâmica de arremessos. A sister que menos pontuar na prova ganhará dois pontos a mais na votação para ir à berlinda. Na reta final do reality, começar a votação com uma pontuação alta pode acabar prejudicando uma das meninas do Quarto Deserto.

Bruna surta e leva duas punições da produção:

A atriz Bruna Griphao se irritou e partiu pra cima da produção do BBB23 após ser punida duas vezes em sequência no BBB23. Acontece que a atriz decidiu falar enquanto colocava a roupa do Castigo do Monstro, sem o microfone. Assim que recebeu a primeira punição, ela se revoltou e começou a xingar, tomando outra estalecada da produção.