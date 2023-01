BBB23: Gabriel faz caveira de sister para líder Bruna Griphao

Gabriel Tavares age na covardia e fala mal de sister para Bruna Griphao falando que se irrita com participante

Na noite desta sexta-feira, 20, o modelo Gabriel Tavares aproveitou para plantar uma sementinha da discórdia entre duas amigas. O brother foi falar mal de Larissa Santos para Bruna Griphao, com quem vive um romance no Big Brother Brasil 23.

Depois de colocar sua mala de roupas no Quarto Deserto, sendo ajudado por Larissa, o brother foi atrás de sua amada. “Oh mulher, você está dando trabalho, o que você está fazendo aí de volta?”, disse ele. Mesmo desanimada, ela responde e pergunta o que Gabriela queria falar com ela antes. “Acho que estou, tipo, bêbada de sono, sabe? O que você falou que me falava depois?”, questionou a sister e líder da semana.

“É que, às vezes, a Lari não deixa os outros falarem, fala duas horas, isso me irrita um pouco”, disse o modelo sobre a personal trainer. “Fala com ela, ué”, rebateu Bruna sobre a fala do vidraceiro.

Marília se revolta ao descobrir plano de brother

Visivelmente revoltada, Marília desabafou ao descobrir que um dos brothers tem feito sua caveira para toda a casa do BBB23. Ela disse que não é "besta" e que já sacou que Gabriel Tavares está tentando queimá-la. Muito revoltada, a sister quer se vingar e prometeu "falar na cara".

"Eu gosto de falar na cara! [...] Ele foi falar de mim pro Fred, Key, Gustavo. Ele fica, 'ah porque ela não fala de jogo.' Isso é pra plantar a sementinha na cabeça das pessoas! Ele foi um por um. Ele tá indo em cada pessoa pra desejar o meu mal, pra falar mal. Mas tudo bem, cada um dá o que tem", disparou ela.