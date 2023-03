BBB23: Fred revela que foi confundido com Neymar durante Copa do Catar

Youtuber Fred Desimpedidos ainda revela que ensinou o filho do jogador de futebol a fazer um drible

Nesta terça-feira, 21, em conversa com alguns aliados no Big Brother Brasil 23, o youtuber e influenciador de futebol Fred, do canal Desimpedidos, revelou que acabou sendo confundido com o craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., durante a Copa do Mundo no Catar. O brother ainda completou falando que chegou a fazer fotos com alguns torcedores.

“No Catar, a galera encasquetou que eu pareço o Neymar. Tenho mais foto como Neymar do que como Fred lá. Deve ser quando eu dou risada”, comentou o emparedado da casa mais vigiada do país. Fred já esteve com Neymar em muitos momentos. Já fez uma entrevista com o craque e participou de um jogo comemorativo ao lado do camisa 10.

Além disso, Fred revelou que chegou a ensinar Davi Lucca, filho de Neymar, a fazer um drible de futebol. “Toda errada a bicicleta dele… Não pegou os bagulho do pai, não! Canhoto, tá ligado? Todo invertido. Aí eu falei: ‘Não, vem cá. Deixa eu te ensinar’. Aí fiquei ensinando o filho do Neymar a dar bicicleta”, comentou.

Bruna desabafa: ‘Senti algumas coisas negativas’

Bruna e Domitila Barros tiveram um encontro especial na noite da última segunda-feira, 20. Mas o prato principal foi a torta de climão, já que as duas precisaram discutir os atritos da relação. Na manhã desta terça-feira, 21, a loira abriu o jogo e revelou quais foram suas impressões após a intensa conversa que teve com a ativista.

Durante o Raio-X, Bruna surgiu tranquila e relatou a noite diferenciada acompanhada da rival: "Ontem foi Jogo da Discórdia, foi uma dinâmica que a gente não estava esperando. E, como a gente sempre fala aqui dentro, se fosse roteirizado, não seria tão perfeito. Acabou jantando eu e Domitila", a loira explicou que se surpreendeu com a dinâmica.

Para surpresa de todos, Bruna também destacou que a conversa não foi de todo mal: "A gente acabou estendendo uma conversa do Jogo da Discórdia. Por coincidência, destino, Deus, universo, pelo que vocês prefiram acreditar. E foi uma conversa... não vou dizer 'incrivelmente boa', mas acho que foi uma conversa necessária”, pontuou.

