BBB23: Fred mira em novo alvo e detona comportamento de brother: "Chato e inconveniente"

Fred mira em novo alvo e 'faz a caveira' do participante em conversa no quarto; veja

O brother Fred Nicácio encontrou um novo alvo na casa do BBB23. Após a eliminação de Gabriel, ele mirou sua metralhadora de adjetivos para outro participante: Ricardo.

Na tarde desta quarta-feira, 1, ele conversou com os aliados no Quarto Fundo do Mar e definiu o rapaz como seu novo alvo na casa. "Chato, inconveniente, arruma tese com tudo, quer discorrer tudo, quer palco pra tudo. Ele é descontrolado", disparou.

Ele seguiu criticando o comportamento do colega de confinamento. "Acho que o Alface tá se mostrando muito mais merecedor de voto do que qualquer pessoa", disse.



Key Alves, que estava no mesmo espaço, concordou. "Também acho. Toda coisinha irrita ele", disse ela. Fred seguiu criticando o brother. "Tudo ele se irrita. Até o grupo dele. Chato, é chato, chato, inconveniente", disparou.

Fred Nicácio sugeriu que o grupo fundo do mar esqueça o Guimê por enquanto e foque em emparedar o Ricardo. Key e Domitila concordaram #BBB23pic.twitter.com/FplWRqpkyd — CHOQUEI (@choquei) February 1, 2023

Enquanto isso do lado de lá...

Após a eliminação do brother Gabriel, o quarto Deserto está desestabilizado e alguns já estão fugindo da aliança. Na sala da casa do BBB, Paula e Ricardofalaram mal de Larissa e Fred, que seriam de seu grupo na casa. O jogo da discórdia com torta na cara acabou contribuindo para essa desunião.

A sister Paula começou a projetar como seria se ela ganhasse a liderança. "Eu não levo ela [Larissa] nem o Fred [pro VIP]", disse a ex-Casa de Vidro. Ricardo detona Fred e Paula diz como se sente:"Com o Fred eu consigo acessar, mas com ela eu não bato não".