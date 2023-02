BBB 23: Paula e Ricardo detonam Larissa e Fred e grupo começa a desmoronar

Após eliminação de Gabriel, grupo do quarto Deserto está apresentando rachas no BBB 23

Após a eliminação do brother Gabriel, o quarto Deserto está desestabilizado e alguns já estão fugindo da aliança.

Na sala da casa do BBB, Paula e Ricardo falaram mal de Larissa e Fred, que seriam de seu grupo na casa. O jogo da discórdia com torta na cara acabou contribuindo para essa desunião.

A sister Paula começou a projetar como seria se ela ganhasse a liderança. "Eu não levo ela [Larissa] nem o Fred [pro VIP]", disse a ex-Casa de Vidro. Ricardo detona Fred e Paula diz como se sente:"Com o Fred eu consigo acessar, mas com ela eu não bato não".

"Ele é liso. Sabão. Eu gosto do Fred, prometi que não ia votar nele. No momento em que eles começaram a tomar atitudes para decidir em quem ia votar e me tiraram, achando que eu ia dedar alguém...".

Paula continuou especulando. "Se amanhã eu ganho esse líder, vou pegar os três que estão na xepa. 'Você, Tina e Bruno", disse ela, que ainda afirmou que teria que escolher bem entre a Amanda e a Sara.

Veja vídeo: