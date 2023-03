BBB23: Fred Desimpedidos teme que rival não seja eliminado: ‘Essa casa não é para mim’

Youtuber Fred Desimpedidos teoriza protagonismo de brother caso rival permaneça no BBB 23

Nesta terça-feira, 14, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, ficou teorizando sobre os possíveis resultados do Paredão do Big Brother Brasil 23. Enquanto conversava com seus aliados, o influenciador mostrou que está preocupado com a permanência de seu rival e antigo aliado, o biomédico Ricardo Alface.

A professora de educação física Larissa Santos começou a conversa falando sobre a possibilidade de Alface ficar na casa mais vigiada do país, e, caso isso aconteça, significa que ele está certo na briga toda que arranjou com o Quarto Deserto. O namorado da personal trainer concordou com a afirmação da affair, mas criticou a possibilidade.

“Se ele estiver muito certo, essa casa não é para mim, velho. Juro”, declarou o youtuber. A affair do influenciador ainda completou dizendo que o comportamento do biomédico durante o Jogo da Discórdia na última segunda-feira, 13, levantou a possibilidade. “Porque só dava ele ontem no Jogo da Discórdia, por isso eu acho que ele tem chance”, disse Larissa.

“Ou ele fica muito, ou ele sai muito”, completou a cantora de pagode Marvvila, que, mesmo sendo do grupo Fundo do Mar, tenta manter uma aliança com Fred e Larissa. “Não é uma pessoa que tem uma visão fod* de jogo, é só treta banal”, finalizou Fred.

Fred revela o que vai fazer se Larissa for eliminada

Nesta terça-feira, 14, Fred, do canal Desimpedidos, revelou que já decidiu o que vai fazer para matar a saudade caso a professora de educação física Larissa Santos, seu affair, for eliminada no Paredão do Big Brother Brasil 23. O influenciador esportivo disse que vai cheirar a calcinha da amada se ela sair ao invés da Miss Alemanha Domitila Barros, do enfermeiro Cezar Black ou do biomédico Ricardo Alface.

“Vou virar a Key. Vou ficar três dias cheirando a calcinha dela achando que é paredão falso”, brincou o influenciador, fazendo referência a jogadora de vôlei Key Alves, que ficou bem mal quando seu namorado, o fazendeiro Gustavo Benedetti, saiu da casa mais vigiada do país.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!