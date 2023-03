BBB23: Fred desabafa sobre brother: 'Não consigo ter raiva'

Fred comentou com Larissa sobre a reação do brother com o seu retorno para à casa do BBB23

No Quarto do Líder, Fred e Larissa estavam juntos na cama, quando o vencedor do Quarto Branco comenta com a sister sobre a reação de Ricardo ao vê-lo na sala, de volta à casa do BBB 23. Os dois, que entraram juntos no programa, discutiram na última semana e estão afastados.

Mas parece que a treta já acabou. Assim que o líder da semana adentrou a sala da casa mais vigiada do Brasil, cruzou com o rival. Os dois deram risada da situação juntos e trocaram um abraço sincero. Alface quebrou o silêncio e fez questão de parabenizar Fred por sua vitória.

"Você viu o Facinho comigo? Não consigo ter raiva dele", admite Fred.

Larissa aponta que o brother não precisa ter raiva de Ricardo e que ela não tem esse sentimento por ninguém dentro do confinamento. "Isso que eu acho que faz bem pra nossa alma... É sobre isso mesmo, é sobre você também, teus sentimentos, é a melhor coisa", o conforta.

A professora de educação fisica então, explica que Fred cumprimentar o biomédico já foi positivo e segue:

"Eu não consegui não cumprimentá-lo. Tanto que eu acho que ele estava esperando que eu não fosse fazer isso, porque ele estava olhando reto, assim", conta Fred.

Ricardo abraça e felicita Fred pela vitória no Quarto Branco 🫂 Confira ➡️ https://t.co/zF9mUWc24v#BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/mVvdlQYAYm — Big Brother Brasil (@bbb) March 9, 2023

Fãs pedem revisão de prova vencida por Fred após suposta fraude

Uma reviravolta está ganhando força nas redes sociais nesta quinta-feira, 9. É que após vencer a disputa e levar um carro zero para casa, o jornalista Fred está sendo acusado de ter trapaceado na prova que rolou no Quarto Branco do BBB23.

Em vídeos que estão circulando, o brother é flagrado retirando algo do bolso e mastigando. Pelas regras da prova, não é permitido comer durante a disputa, já que isso seria um tipo de vantagem indevida.

"O Fred está comendo na prova de resistência! ABSURDO, ele parece ter levado algo escondido pra prova", escreveu um internauta.