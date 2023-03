BBB23: Fred chora e é consolado por brother: ”Não consigo”

O Influencer, Fred, enfrenta do décimo paredão da casa contra Domitila Barros e Gabriel Santana

Na sala do BBB 23, Fred conversa com Gabriel Santana e Bruna Griphao sobre seus sentimentos antes do Paredão desta terça-feira, 21. Ele diz que está incomodado por não saber o que vai acontecer.

"Não tô nervoso, tô curioso. Sendo muito sincero, se eu ficar não sei o que vai ser. Não sei mano...Não consigo mais mentir pra mim não, cheguei no meu limite", diz Fred.

Bruna Griphao aconselha o brother: "Para de falar isso. Você não chegou no seu limite não. É uma prova de resistência, você está num momento que acha que quer desistir".

O influencer, então, abre o coração: "A prova de resistência não chegou nem perto no que eu tô sentindo, sendo muito sincero. Tentei ser sincero 100% do tempo aqui, e acho que fui, tá ligado? Com a galera e o público. Mas dessa vez tá f***, mano. Muito f***", comenta.

Gabriel Santana abraça Fred, que começa a chorar. O influencer diz: "Tenho muito medo de ser mal interpretado. Eu sei que aqui é a vida de todo mundo, assim como foi a minha, tá ligado? É a minha. Mas acho que já foi, minha cabeça tá muito mais fora do que dentro", revela.

A atriz volta a consolar o brother: "Pensa nisso como um momento de estresse máximo...Você está num Paredão e é um momento de muitas dúvidas". Fred conta que está se deixando sentir, dentro da casa do BBB 23: "Estou me sentindo corajoso, pela primeira vez na minha vida, a sentir uma fraqueza"

O brother está pressentindo que será eliminado no paredão. No Raio-X, ele contou como está se sentindo por estar na berlinda. "Dormi muito bem, acordei muito bem. Eu não estava contando com ficar emocionado, porque pode ser meu último dia aqui no Big Brother. Mas, independente de ser o último dia, pode ser um recomeço também", avaliou o youtuber