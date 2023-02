BBB23: Eliminado, Gabriel detona ex-aliado que tinha dentro do confinamento

Fora do confinamento de BBB23, Gabriel Tavares desce a lenha e se vira contra ex-aliado dentro da casa

Nesta sexta-feira, 3, o modelo e agora ex-BBB Gabriel Tavares esteve presente no BBB Tá On, aproveitando para detonar um ex-aliado dentro da casa! Enquanto conversava com Jonathan Azevedo, o ex-affair de Bruna Griphao desceu a lenha no youtuber Fred.

Quando o apresentador do programa perguntou a respeito do participante que mais se esquiva no jogo, Gabriel deu uma de sincerão e, sem pensar duas vezes, jogou o youtuber de futebol direto na fogueira. A atitude chocou muitos, visto que eles eram do mesmo grupo dentro da casa.

“Quem é a pessoa ali dentro que deixa muito a desejar na hora de jogar o jogo, dar o papo reto. Quem, para você, menos dá o papo reto?”, perguntou Jonathan. “Ali, que eu tive convivência e consegui interpretar melhor, é o Fred Desimpedidos. Ele é um cara que fica flutuando. Ele é muito inteligente, sabe ouvir mais do que fala”, respondeu o modelo.

Fã tatua homenagem para Gabriel e ele fica em choque

Ainda no programa, Gabriel revelou que ficou chocado por ter visto que um fã fez uma tatuagem em sua homenagem. Fop revelou que imaginou que fosse ser algo gigante. “O cara que me mandou [a foto] falou: 'Você está sentado?'. Na hora, eu falei: 'Pronto, ela fez a minha cara, nas costas, gigante. Não faz isso”, disse. Porém, era algo menor. O fã tatuou um gato preto em homenagem ao modelo, que é declaradamente apaixonado pelos felinos e tem dois deles. “Vou pegar de referência, tá valendo”, brincou, falando que quer fazer uma igual.