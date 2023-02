Fã tatua homenagem para Gabriel e ele fica em choque

Ex-BBB Gabriel contou que virou inspiração para tatuagem de uma admiradora

O ex-BBB Gabriel ganhou fãs espalhados pelo Brasil e já virou inspiração. Isso porque uma admiradora fez uma tatuagem para ele.

No BBB tá On, ele contou que no primeiro momento, ficou chocado com a notícia e imaginou que a homenagem fosse ser gigante.

"O cara que me mandou [a foto] falou: 'Você está sentado?'. Na hora, eu falei: 'Pronto, ela fez a minha cara, nas costas, gigante. Não faz isso'", disse ele chocado com a notícia.

No entanto, era algo bem mais modesto. Ela tatuou um gato preto em homenagem ao rapaz, que é fã declarado de felinos e tem dois.

Aliviado, ele afirmou que até queria fazer uma igual e que gostou do resultado. “Vou pegar de referência, tá valendo”, afirmou.

Gabriel foi o último eliminado do BBB 23. A rejeição veio devido aos comentários sobre o cabelo “duro” de Bruno Gaga e seu relacionamento conturbado com a atriz Bruna Griphao dentro da casa.

Confira tatuagem da fã de Gabriel: