BBB23: Domitila revela que pensa em desistir de carreira depois de polêmica com Larissa

Ativista Domitila Barros entra em desespero ao descobrir que está sendo criticada fora do BBB 23

Nesta quarta-feira, 29, a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros ficou sabendo que o público não gostou de uma fala que teve dentro do Big Brother Brasil 23. Depois de brigar com a professora de educação física Larissa Santos, a musa caiu no choro ao revelar que chegou a pensar em desistir ao descobrir pela própria personal trainer que os internautas reagiram mal ao seu comportamento.

Enquanto conversava com o médico Fred Nicácio, a Miss Alemanha confessou que pensou em desistir da carreira de ativista depois de 24 anos atuando em prol dos Direitos Humanos. “Agora eu que me aposente, a nova geração que faça”, desabafou a sister.

“Na conversa com a Larissa, eu pensei: 'Se eu sou tão péssima, tão terrível no que eu faço, eu vou parar de fazer e deixar quem faz melhor fazer no meu lugar. Eu vou só fazer investimento, de tanto que chegou no meu osso”, confessou Domitila.

Marvvila leva três punições em tempo recorde

A cantora Marvvila tomou três punições somente na manhã desta quarta-feira, 29. Após ser advertida por encostar no Big Fone duas vezes, ela foi punida e perdeu estalecas enquanto tomava sol com os aliados do Quarto Fundo do Mar. A advertência ocorreu porque a artista estava deitada na grama e depilando. Domitila, então, comentou sobre a situação da colega: "A Marvvila vai sair com zero estalecas hoje". Fred Nicácio brincou: "Tento te ajudar, mas você não se ajuda!".

