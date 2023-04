BBB23: Bruna deixa Aline constrangida com pergunta indiscreta: “Menos”

No última dia do BBB23, Bruna Griphao não mede as palavras e faz pergunta indelicada sobre intimidade de Aline Wirley

No último dia do BBB23, a atriz Bruna Griphao (24) provou mais uma vez que não tem papas na língua! Acontece que a loira fez uma pergunta bastante indiscreta sobre os planos de Aline Wirley (41) após a final do reality nesta terça-feira, 25. Mas a ex-rouge não curtiu o questionamento sobre sua intimidade e ficou super constrangida.

Tudo aconteceu quando as sisters conversavam sobre a grande final. Foi então que Bruna disparou: "Você vai transar hoje, né?", a loira perguntou sem pudor. Aline deu risada, mas tentou desconversar e não revelou detalhes: "Eu só quero ver meu filho", ela respondeu lembrando do pequeno Antônio (8), fruto do casamento com o ator e modelo Igor Rickli (39).

Mas Bruna insistiu no assunto e falou novamente sobre os detalhes da vida íntima de Aline e Igor: "Verdade, óbvio, tem essa prioridade. Mas você vai beijar na boca, pelo menos", a loira tentou mais uma vez. Novamente constrangida, Aline decidiu ficar em silêncio e não comentou sobre seu planos para a final do reality com a amiga.

Enquete BBB 23: Quem deve vencer: Aline Wirley, Amanda ou Bruna Griphao? Aline Wirley

Amanda

Bruna Griphao

Spoiler? Amanda e Bruna Griphao provam os looks da final

O clima já está de preparação na casa do BBB 23, da Globo, para a grande final do reality. Durante a tarde desta terça-feira, 25, as finalistas deram um spoiler dos looks que vão usar mais tarde. Após 100 dias de confinamento, elas foram experimentar as peças que separaram no início do programa para usar no dia especial.

Amanda Meirelles (32) revelou que vai usar um vestido tubinho justo no comprimento midi com muitas aplicações de brilho. Já Bruna, escolheu um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas, totalmente justo. Aline Wirley, que também disputa o prêmio, ainda não revelou o look escolhido para a ocasião.