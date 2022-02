BBB22: Paulo André comenta postura de Rodrigo no jogo: ''Tu saiu como vilão''

Paulo andré conversou com Rodrigo e deu sua opinião sobre o jogo do brother no 'BBB22'

CARAS Digital Publicado em 31/01/2022, às 21h23

Na área externa da casa do BBB22, Rodrigo Mussi (36) e Paulo André (23) conversam sobre a formação do paredão desta semana.

Durante o papo sobre os votos, Rodrigo contou para o brother que Douglas Silva (33) não era sua primeira opção de voto e que já havia deixado claro que iria votar em Arthur Aguiar (32).

"Não sei se fiz certo ou errado. Mas não era no DG. Falei para ele no dia da festa: 'A gente vai ser muito rival aqui dentro, lá fora a gente pode ser amigo. Mas aqui a gente tem ideia diferente de jogo. Mas você não é minha primeira opção no domingo, não é mesmo'. Era uma segunda opção, e a primeira era o Arthur Aguiar. Aí o Eliezer foi nele, como que se fosse que eu tivesse induzido. Mas, tudo bem. Só não gostei das provocações dele. Mas pessoalmente não tenho nada contra", afirmou.

Paulo André comenta: "Aqui dentro a gente pode ser adversário, mas inimigo seu eu nunca vou ser. Estou fechado com os caras. Falei para o Vinícius: 'Nunca vou crucificar o Rodrigo por ele estar jogando dessa forma. Quem vai julgar é o público'", disse o atleta olímpico.

O emparedado da semana então questiona: "Mas como que vocês me veem jogando?", quis saber. O brother responde: "Vou falar o que eu ouvi. O fato de você induzir o Eli a votar no Arthur. Tanto que o Eli seguiu o coração dele. A estratégia tem que ser feita de uma forma limpa e não de você querer manipular as pessoas. Foi isso que eu ouvi nas entrelinhas", falou ele.

Rodrigo tenta se explicar: "Eu nunca falei assim: 'O PA é mentiroso. Dou um característica sua para a pessoa votar em você. Eu chegava e falo: Quais as suas opções de voto?'. Aí eu bolava uma estratégia para a gente tentar fugir do Paredão", confessou.

Paulo André opina sobre postura de Rodrigo

Os brothers seguem falando sobre o jogo e Paulo André dá sua opinião para Rodrigo. "Vou te dar um papo. Aqui é um jogo que tem que existir um equilíbrio. É um jogo de relações. Se você fechar os olhos e pensar só no jogo, vai acontecer o que aconteceu. Você bolou um plano e as pessoas não abraçaram a sua ideia. Tu saiu como vilão", avaliou.

Rodrigo concordou com o comentário do colega e o atleta acrescentou: "Você tem que pegar um aliado que você confia e procurar entender primeiro o jogo para saber quem é quem. E depois tentar implantar o seu jogo e deixar as coisas acontecerem."

O paulista fez uma confissão: "Uma coisa eu botei na minha cabeça. Eu não jogo mais com muita gente ali no quarto", disse o emparedado. "Hoje pode ser tarde demais. Está na mão do público", disse Paulo André sobre a votação. "Terça-feira a gente vai ver", concluiu Rodrigo.