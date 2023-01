BBB: Quais os signos que mais venceram o reality? Veja lista

Signos como Gêmeos, Câncer e Leão têm apenas um representante vencedor do reality show

Com o início da 23ª edição do Big Brother Brasil muitos telespectadores do programa já estão ansiosos para descobrir quem será o novo milionário do país. Para os fãs do reality da Globo que gostam de astrologia e acreditam, os signos do zodíaco podem ajudar a entender os pontos em comum dos últimos campeões das temporadas.

Dos últimos 22 campeões, metade pertencem aos signos de Peixes, Sagitário ou Escorpião. Além deles, os signos de Áries, Aquário, Libra e Touro possuem duas vitórias cada, e os nascidos sob os signos de Gêmeos, Câncer e Leão continuam isolados com uma vitória cada um.

Cida Santos, Jean Wyllys, Gleici Damasceno e Arthur Aguiar são os campeões do signo de Peixes, que são conhecidos por serem sensíveis, receptivos, intuitivos, emotivos e sonhadores. Cida foi a primeira mulher a vencer o reality, participante da 4ª edição do programa, ela fauturou R$ 500 mil. Wyllys venceu a 5ª edição, Damasceno a 18ª e Aguiar a 22ª, se tornando o primeiro participante do grupo camarote a levar o prêmio para casa.

Já Max Porto, Maria Melilo, Fael Cordeiro e Juliette foram os vencedores do signo de Sagitário. Na astrologia, os naturais deste signo são conhecidos por sua liberdade, espontaneidade, autoconfiança, positividade, humor e espírito aventureiro. Porto venceu o BBB 9, conhecido por seu bom humor. Melilo ganhou o BBB 11, já Cordeiro venceu a edição seguinte e, nove anos depois, Juliette ganhou o programa, se tornando a ex-BBB mais seguida da história nas redes sociais, ultrapassando Grazi Massafera e Sabrina Sato.

Cézar Lima, Paula Von Sperling e Thelma Assis foram os vencedores representantes do signo de Escorpião. Os escorpianos são conhecidos por serem misteriosos, sedutores, intensos e profundos. Lima venceu a edição de 2015. Quatro anos depois, Paula ganhou a 19ª edição, e, em 2020, primeira edição que levou famosos para a casa mais vigiada do país, a médica Thelma venceu o programa.

Rodrigo Cowboy e Vanessa Mesquita são os representantes do signo de Áries. Conhecidos por sua sinceridade, coragem, atitude e iniciativa, os arianos são personalidades fortes. O cowboy Rodrigo Leonel levou para casa a edição de 2002, já a veterinária Vanessa venceu o prêmio 12 anos depois, no Big Brother Brasil 14.

Kleber Bambam e Diego Alemão foram os vencedores do signo de Aquário, que são conhecidos por serem excêntricos, criativos, solidários, curiosos, revolucionários e cooperadores. São características visíveis em Bambam, vencedor da 1ª temporada do Big Brother Brasil, e em Alemão, vencedor da 7ª temporada.

Mara Viana e Marcelo Dourado foram os vencedores representantes do signo de Touro. Eles são conhecidos por serem estáveis, pacientes, pragmáticos, persistentes, sensatos e prestativos. Os vencedores deste signo são a teóloga Mara do BBB 6 e o ex-lutador Dourado da 10ª edição.

Dhomini e Rafinha são os campeões do signo de Libra. Os nativos desse signo são conhecidos apreço pela estética, senso de justiça, harmonia e diplomacia. O primeiro libriano que venceu o reality foi Dhomini, na terceira temporada do programa.

Fernanda Keula, do BBB 13, Munik Nunes, do BBB 16, e Emilly Araújo, do BBB 17, são as vencedoras representantes dos signos de Gêmeos, Câncer e Leão, respectivamente. Os geminianos são conhecidos por sua comunicação, curiosidade, indecisão, flexibilidade e leveza. Já os cancerianos são populares pela afetividade, intuição, empatia, proteção e sensibilidade. Por fim, os leoninos são conhecidos na astrologia pela autoconfiança, vaidade, coragem e autenticidade.

O Big Brother Brasil 23 começou na última segunda-feira, 16, seguindo com a dinâmica de confinar famosos e anônimos no jogo. Sob o comando de Tadeu Schmidt, que apresenta sua segunda temporada, os brothers já entregaram beijos durante as festas e intrigas entre os participantes.