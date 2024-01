BBB 24: Sincerão movimenta a casa, mas deixa saudade do Jogo da Discórdia

Nova dinâmica das segundas-feiras, Sincerão conseguiu gerar brigas no BBB 24 e memes na web, porém, não substitui o Jogo da Discórdia para fãs

Já é uma tradição no BBB que as segundas-feiras sejam repletas de "fogo no parquinho", como dizia Tiago Leifert (43). Muitas das noites foram marcadas pelo icônico Jogo da Discórdia, que, nesta edição, deixou de existir para dar lugar ao Sincerão.

A nova dinâmica estreou na última segunda, 15, e movimentou consideravelmente a casa. No formato, os protagonistas da semana (Líder e emparedados) foram ao quintal e responderam algumas perguntas, dando direito de réplica apenas para quem está do lado de fora da casa do BBB .

Com a estreia, Beatriz e Lucas Henrique trocaram farpas, o que se desenrolou durante a semana, e Davi pôde alfinetar Nizam —que reagiu com caras e bocas ao que o brother falava. A comerciante do Brás ainda virou meme ao se justificar por dançar no show do cantor Belo.

E também é compreensível a mudança no formato. Pode-se dizer que foi uma estratégia para que os confinados não esperem pela segunda-feira para discutirem, e também para o programa não ultrapassar o horário da grade e invadir o Jornal da Globo —na estreia, Tadeu Schmidt (49) encerrou o quadro mandando beijos para Renata Lo Prete (59), âncora do noticiário.

Porém, a dinâmica não parece ter agradado completamente os fãs do reality a ponto de substituir o Jogo da Discórdia. Na web, muitos internautas compararam os jogos, relembrando momentos icônicos das edições mais recentes, como por exemplo, os banhos de gosma, penas e fumaças coloridas do BBB 23.

Pq tiraram o melhor quadro do BBB pra por o sincerao? Por mim tinha que ter os dois, só pra ter mais confusão! — Fala baixo Alee 🚗 (@falabaixoalee) January 22, 2024

Diversos internautas também relembraram as brigas do BBB 21, marcadas por frases ríspidas de Karol Conká, ou até mesmo a união entre as mulheres da casa no BBB 20. De acordo com dados divulgados pelo UOL, no BBB 13, as noites de segunda-feira com Jogo da Discórdia marcavam mais pontos de audiência do que as de eliminação.

Ainda não ficou claro se o Sincerão seguirá a mesma dinâmica de perguntas em todas as segundas-feiras, ou se terão alterações, assim como era feito no Jogo da Discórdia. Nesta segunda, 22, ficará mais fácil de compreender a ideia por trás da mudança.

Por isso, ainda pode ser cedo para sentir se a nova dinâmica conseguiu se equiparar ao clássico de edições passadas. No entanto, por mais intrigante que as mudanças possam ser, não é difícil dizer que Jogo da Discórdia vai deixar saudades.