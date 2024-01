BBB 24: Saiba qual é o livro que viralizou após ser citado no reality

É cultura! Participante do BBB 24, Vanessa Lopes cita o livro ‘1984' e as buscas disparam. Saiba qual é a história da obra

Após ser citado no Big Brother Brasil 24, o clássico da distopia 1984 voltou a viralizar. Em conversa com outros participantes do reality show, a influencer Vanessa Lopes fez referência à obra de George Orwell e essa rápida menção foi o suficiente para disparar as buscas online pelo livro.

A participante do grupo Camarote alegou que o livro foi inspirado no programa, mas é o contrário. 1984 foi a inspiração para criação do nome e formato do programa. No livro, publicado originalmente em 1949, há uma sociedade governada por um regime autoritário e vigiada constantemente pelo "Grande Irmão", ou Big Brother, em inglês. Esta obra ganhou recentemente uma nova publicação com conteúdos especiais e projeto gráfico diferenciado.

1984, de George Orwell. Reprodução/ Cia das Letras

A história de 1984

A obra é considerada uma distopia, ou seja, a idealização de uma sociedade em condições de extrema opressão, desespero e privação. Nela, George Orwell mostra um futuro sombrio, dominado pela força opressora. Na época em que foi lançado, foi entendido que esse seria um alerta contra os perigos do totalitarismo. Hoje, a obra é vista também como um aviso sobre o avanço da tecnologia na vida cotidiana e a consequente falta de privacidade.

A figura mais emblemática da trama é o “Grande Irmão”, uma entidade que vigia tudo e a todos e serviu de inspiração para reality shows contemporâneos. Na história, o líder máximo assumiu o poder depois de uma guerra de escala global, que eliminou as nações e criou três grandes estados transcontinentais totalitários.

Nas ruas, diversos cartazes são espalhados para mostrar a figura da autoridade suprema junto com o slogan: "O Grande Irmão está de olho em você". Isso só é permitido por conta das chamadas teletelas, as quais foram espalhadas em todos os lugares visando monitorar e espionar a população - assim como acontece na casa casa mais vigiada do Brasil.

O protagonista é Winston Smith, membro do Ministério da Verdade, responsável por reescrever o passado como forma de manipular as pessoas. Depois de conhecer os métodos e intenções opressivas do Grande Irmão, Winston passa a contestar as autoridades e a desejar uma revolta.