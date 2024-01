BBB 24: Saiba o motivo da escolha de Fernanda para o Monstro

Após ganhar a Prova do Anjo da semana no BBB 24, Fernanda escolheu seus aliados, Rodriguinho e Giovanna Pitel, para o Monstro; saiba o motivo!

Fernanda venceu a Prova do Anjo do BBB 24 na tarde desta sexta-feira, 26. No entanto, a escolha da sister para o Monstro da semana chamou a atenção. Isso porque a confeiteira colocou seus aliados, Rodriguinho e Giovanna Pitel, para participarem da dinâmica.

Segundo a sister, a escolha seria parte de uma estratégia feita pelos três, visto que os participantes escolhidos ao monstro conseguiam mais tempo de tela no reality show da Globo. Fernanda teria escolhido o cantor e a assistente social para não deixar que seus rivais tenham tempo de destaque durante a semana.

Em conversa no quarto logo após a prova, a nova Anjo questionou Pitel se ela havia se arrependido de sua escolha. "Você tem certeza que queria o monstro?", perguntou Fernanda. "Claro, amor, é tempo de tela. Não é um cordão azul e nem dourado, mas é um cordão", respondeu Giovanna, que logo abraçou sua amiga para reafirmar sua escolha.

Fernanda "Você tem certeza que queria o monstro?"

Pitel "Claro, amor, é TEMPO DE TELA. Não é um cordão azul e nem dourado, mas é um cordão"

FERNANDA E PITEL MARAVILHOSAS! São as melhores jogadoras desse programa! #BBB24pic.twitter.com/Q8gRJywHJb — igu (@omeninoigorr) January 26, 2024

Como foi a Prova do Anjo

A dinâmica da Prova do Anjo do BBB 24, da Globo, foi de sorte e ocorreu em algumas etapas. Nas três primeiras etapas, os participantes giraram uma roleta. O vencedor de cada rodada foi quem conquistou o maior número na roleta. Os três finalistas ganharam moedas para usarem na última etapa.

Fernanda, Luigi e Wanessa foram para a final. Eles abriram os cofres numerados em busca da carta contemplada, que indicava o vencedor. Fernanda foi a campeã e conquistou o poder do anjo.

Logo depois, Fernanda escolheu Luigi, Rodriguinho e Pitel para participarem do almoço do Anjo. Então, ela teve a missão de escolher os dois participantes que vão cumprir o Castigo do Monstro, que será só quando tocar a música. Ela colocou Rodriguinho como o Cavaleiro e Pitel como o Dragão. Com isso, o cantor saiu do VIP e passará o resto da semana na Xepa.