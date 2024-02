BBB 24: Rodriguinho revela nova opção de voto: "Se juntou com o inimigo"

Bastante incomodado com a aproximação entre Pitel e Davi, o cantor Rodriguinho falou sobre a sister ser sua opção de voto no BBB 24

Na tarde desta quinta-feira, 22, Giovanna Pitel tentou uma reaproximação com Rodriguinho na cozinha do VIP. O cantor não falou com a alagoana durante a parte da manhã, pois ficou incomodado de ver a sister próxima de Davi durante a festa desta última quarta-feira, 21.

"Boa tarde", disse a assistente social ao se aproximar do pagodeiro. "Boa tarde", respondeu ele, enquanto seguiu lavando a louça. "Dormiu bem?", questionou ela. "Muito bem", garantiu ele. Os dois ficaram em silêncio.

Pouco tempo depois, Fernanda acordou e foi para cozinha. Pitel disse para a amiga que Rodriguinho não está falando com ela. "Ele está seco que só comigo", contou. A confeiteira concordou: "Ele está p* com você. Eu pensei que era zoação", respondeu. "Não, ele está p*", ressaltou a sister.

Opção de voto

Já na área externa da casa, Rodriguinho desabafou com Lucas Henrique sobre a aproximação entre Davi e Pitel. Alguns minutos depois, a alagoana se sentou ao lado dos brothers e de Leidy Elin. O cantor, então, falou sobre a possibilidade do baiano estar "apaixonadinho" pela sister. Além disso, ele afirmou que agora a assistente social será sua opção de voto.

"Ela fez alguma coisa, porque isso não sai do nada. Do nada isso não sai. Depois de 50 dias, do nada", afirmou ele. Pitel ressaltou que os dois apenas conversaram. "Eu vi no dia da 'rasgação' de carta, viu, dona Pitel?! Ele colou do seu lado, te deu um abraço, eu fiquei: 'Não tô entendendo", acrescentou Rodriguinho, que ainda afirmou que a sister terá que se aliar com brother. "Agora você vai com ele até o final." A sister, então, explicou que o cantor ficou incomodado e parou de falar com ela após Davi entrar no Quarto Gnomo a procurando durante a festa.

Ao ouvir a situação, Lucas brincou: "Você tem várias opções de voto, Rodrigo", disse ele. "Ela já virou uma. Falei! Já é minha opção de voto, fácil ", disparou o artista. "Rodrigo, em quem você vota e por quê?", questionou o brother, simulando uma votação para o Paredão. " Pitel. Se juntou com o inimigo" , justificou o pagodeiro, e todos riem. "Poucas ideias, você é a minha opção de voto. Você é", garantiu. A sister riu e ele reforçou: "Eu estou falando sério."

A assistente social comentou sobre a forma que foi tratada pelo cantor mais cedo. "Se tu ver o 'bom dia' seco que ele me deu... Eu dei 'boa tarde', ele 'boa tarde'. Minha Nossa Senhora!", contou. "Pode se acostumar que daqui para frente é só isso aí. Estou trocando ideia porque estamos aqui, senão, eu já tinha ido embora. Porque com você é pouca, sem conversa", disparou o cantor. "Para com isso, Rodrigo!", pediu a sister.