BBB 24: Pitel diz que brother está com raiva dela por aproximação com Davi

Durante o Raio-X do BBB 24, Giovanna Pitel analisou como estão os brothers a essa altura do jogo e pontuou incômodo envolvendo Rodriguinho

Após a festa que agitou a casa mais vigiada do Brasil na última quarta-feira, 21, Giovanna Pitel esteve no Confessionário para fazer uma avaliação geral dos confinados durante seu momento no Raio-X.

Além de agradecer pela permanência de sua amiga, Fernanda, na disputa - que enfrentou o Paredão contra Deniziane e Matteus -, Pitel analisou a postura dos brothers neste momento do jogo. "Está todo mundo muito chochinho. [...] Acho que todo mundo que sair, agora, vai ser um baque para alguém. Tem coisa que nem a festa ameniza", afirmou.

A assistente social também pontuou um incômodo envolvendo o Camarote Rodriguinho. "Rodrigo está com raiva porque eu falei com Davi, vocês estão vendo isso? Meu Deus do céu, espero que seja só brincadeira", disse ela, rindo.

Raio X da Pitel 🤏🏽💜 (22/02)



“Tá todo mundo muito xoxinho, e acho que a tendência é piorar, porque eu acho que todo mundo que sair agora vai ser um baque pra alguém.”#BBB24 | #TeamPitel 🤏🏽 pic.twitter.com/DrGyG8VXq3 — Central Pitel 🤏🏽 (@centralpitel) February 22, 2024

Após carinho e beijo, Matteus afasta Davi de Pitel

Um momento na festa do BBB 24 envolvendo Davi chamou a atenção dos internautas. Nesta quinta-feira, 22, um vídeo do motorista de aplicativo fazendo carinho em Pitel repercutiu. O momento foi interrompido por Matteus.

Ao ver que o amigo estava fazendo carinho no cabelo da participante e até dando um beijo na bochecha dela, o ex da eliminada Deniziane afastou o baiano para evitar mais problemas. Afinal, é bom lembrar que Davi é comprometido.

Nos comentários da publicação feita pelo perfil Segue a Cami, os internautas opinaram sobre o carinho feito por Davi em Pitel, que também tem um namorado. "Matteus deveria ganhar esse BBB, mas vocês não estão preparados para isso. O cara tem uma postura e coração incrível", declararam. "Pra mim Matheus já passou o Davi e é o favorito ao prêmio", opinaram outros.

Ainda nos últimos dias, a mãe de Davi causou ao postar um vídeo falando sobre a relação do filho com Isabelle na casa citando a nora, Mani. A mulher dele revelou um acordo que fizeram antes da entrada dele no reality show.