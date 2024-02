BBB 24: Rodriguinho reclama de aproximação de aliada com rival: "É meu inimigo"

Em conversa com Lucas Henrique no BBB 24, o cantor Rodriguinho se mostrou incomodado com a aproximação de Giovanna Pitel com seu rival

Na tarde desta quinta-feira, 22, Rodriguinho conversou com Lucas Henrique na área externada da casa do BBB 24, e confessou que está incomodado com uma situação. O cantor contou que não gostou da aproximação de Giovanna Pitel com Davi durante a festa desta última quarta-feira, 21.

"A Fernanda falou 'não, é dia de festa, deixa ela', não é questão de deixar ela, por mim, deixa ela, não é minha mulher, não é nada. O que eu estou falando é o seguinte, você ia achar legal se a Alane entra aqui no quarto e fala 'vamos, Rodriguinho, bora', com a mina que você brigou mesmo, de verdade", começou o pagodeiro.

Em seguida, Rodriguinho falou sobre Davi ser seu inimigo no jogo. "O Davi não é minha opçãozinha de voto, ele é meu inimigo, meu oponente desde o primeiro dia. Quantas vezes a gente já falou dele aqui nesse quarto e de repente ele entra aqui, ué, me desculpa, eu não sei ser time desse jeito não", desabafou.

"Você conversar, você ser educado, você trocar uma ideia, normal. Eu também faço isso com todo mundo, agora, eu não vou sair brincando com uma pessoa que é inimiga de uma pessoa do meu time. Que loucura é essa? Ainda mais ele, que faz tudo para provocar a casa inteira, tá louco?", completou o cantor.

Pitel avalia comportamento de Rodriguinho

Após a festa que agitou a casa mais vigiada do Brasil na última quarta-feira, 21, Giovanna Pitel esteve no Confessionário para fazer uma avaliação geral dos confinados durante seu momento no Raio-X.

Além de agradecer pela permanência de sua amiga, Fernanda, na disputa - que enfrentou o Paredão contra Deniziane e Matteus -, Pitel analisou a postura dos brothers neste momento do jogo. "Está todo mundo muito chochinho. [...] Rodrigo está com raiva porque eu falei com Davi, vocês estão vendo isso? Meu Deus do céu, espero que seja só brincadeira", disse ela, rindo.