BBB 24: Possível cachê dos participantes da Pipoca é revelado

Qual é o cachê para ser um participante do grupo Pipoca no BBB 24? Possível valor do cachê é revelado na internet

Um possível cachê dos participantes do grupo Pipoca do BBB 24, da Globo, foi revelado. Nesta quinta-feira, 18, o colunista Leo Dias compartilhou uma reportagem sobre o valor que os participantes anônimos recebem para ficarem confinados na casa do reality show.

Segundo o colunista, os participantes da Pipoca recebem um cachê de R$ 7 mil, que é dividido em parcelas de R$ 1 mil. Além disso, eles recebem R$ 500 por cada semana que continuam dentro do reality show .

Vale lembrar que a Globo não costuma divulgar os valores de cachês dos participantes do BBB.

O possível cachê do grupo Camarote

Desde que a Globo decidiu incluir o grupo Camarote no 'Big Brother Brasil', existem rumores sobre o suposto cachê extra das celebridades que passam três meses confinadas na casa com os anônimos. Há poucas semanas, surgiram novas especulações sobre o possível valor destinado aos seis famosos que fazem parte do elenco do BBB 24.

Segundo informações do colunista Leo Dias, a emissora optou por diminuir consideravelmente o número de famosos na edição, mas teria aumentado o cachê dos participantes em relação às edições anteriores. As celebridades receberiam R$ 40 mil reais para assinar um contrato, que permite o uso de imagem mesmo após o fim do reality show.

Além disso, o documento também firmaria a confidencialidade sobre detalhes dos bastidores do confinamento dos seis participantes famosos. Neste ano, o elenco conta com a cantora Wanessa Camargo, a modelo Yasmin Brunet, o cantor MC Bin Laden, o pagodeiro Rodriguinho, o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues e a influenciadora digital Vanessa Lopes.