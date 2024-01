BBB 24: Participantes acreditam que o Big Fone irá tocar

Após a formação do paredão quíntuplo, os participantes do BBB 24 acreditam que o Big Fone pode tocar a qualquer momento e fazem plantão no jardim

Na tarde dessa segunda-feira, 22, alguns participantes do Big Brother Brasil 24, da Globo, começaram a suspeitar que o Big Fone irá tocar e estão fazendo plantão à espera. Com cinco participantes no paredão, os brothers acreditam que a produção vai intervir mais uma vez no jogo, teoricamente, por meio dos aparelhos localizados no jardim da casa.

MC Bin Laden foi o primeiro a levantar a hipótese sobre uma nova reviravolta dentro do jogo. "Se foram cinco hoje [para o paredão], o Big Fone toca amanhã ou terça", disse o funkeiro ainda na noite de domingo, 21, quando o paredão foi formado.

"Para mandar mais gente?", questionou Fernanda Band. "Não, para tirar", acrescentou Giovanna Pitel, emparedada pelo contragolpe da indicação do líder.

Assim como Bin Laden, o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues também acredita que o Big Fone irá tocar nos próximos dias.

Vini treinando pra atender o Big Fone #BBB24



pic.twitter.com/oGKBqSTolE — Alfinetei (@ALFINETEI) January 22, 2024

De acordo com o site oficial do reality show da Globo, não há qualquer previsão para que isso aconteça. A única dinâmica prevista para a edição ao vivo no dia de hoje é o Sincerão, em que os cinco emparedados e o líder Rodriguinho participam.

Quem está no paredão quíntuplo?

Alane, Vinicius, Pitel, Marcus Vinicius e Luigi estão no quinto paredão do Big Brother Brasil 24, formado na noite do último domingo, 21.

Após a eliminação de Nizam, a casa se preparou para uma nova semana no reality. Rodriguinho venceu a prova e se tornou líder pela segunda vez. O cantor indicou Alane direto para o paredão com a justificativa de que 'escuta bastante coisa na casa' e que votaria na dançarina para não desperdiçar voto.

O Vinicius foi o mais votado pela casa. Indicada pelo líder, Alane teria direito a um contragolpe e levou Pitel para berlinda.

O mais votado pela casa também teve direito a um contragolpe e escolheu Marcus Vinicius.

Os dois indicados pelos contragolpes deveriam puxar mais uma pessoa em consenso para o paredão. Pitel e Marcus Vinicius escolheram Luigi.