BBB 24: Não conhece? Davi fala sobre Juliette: 'Quero saber quem ela é'

Em conversa com Alane, Davi fala que deseja conhecer Juliette, vencedora do 'BBB 21' e fenômeno na rede social; baiano diz que não viu a edição

Após dizer que não sabia quem era Deborah Secco, Davi comentou novamente que não conhece a vencedora do BBB 21Juliette Freire, que foi uma fenômeno na rede social na história de todo o programa.

Em conversa com Alane, o baiano falou que deseja saber quem é a advogada que após o programa segue carreira na música. O assunto começou quando a atriz relembrou uma briga da edição que Juliette participou.

"Quando todo mundo estava com medo de enfrentar ela, a Camilla foi uma das únicas que foi lá e falou: 'Não é assim, não. Eu não vou baixar a cabeça pra você, não'", contou a sister para Davi sobre a treta de Camilla de Lucas com Karol Conká.

"Ela foi se mostrando, sendo ela no jogo", completou. A sister explicou que a influenciadora digital ficou em segundo lugar no BBB 21 e falou de Juliette, que foi a campeã da edição. "Não tinha como não ser a Juliette", contou Alane. "Eu quero ver essa mulher, quero saber quem ela é", reagiu Davi. "Tu vai adorar ela", comentou a sister. "Imagino que ela seja muito simpática, muito maravilhosa. Não tinha como não ser. Ela veio igual um furacão, arrastando o Brasil inteiro", disse Alane.

Conversa de Davi e Fernanda sobre tapa em sister é relembrada

A conversa de Davi e Fernanda sobre ele ter dado uma tapa no bumbum da sister foi mostrada no programa deste sábado, 30. A produção então relembrou o momento em que a confeiteira falou com o motorista de aplicativo sobre a situção.

Sem exibir direito a imagem da suposta "mão boba" do baiano na sister, a equipe então relembrou quando os participantes falaram sobre a situação e o momento em que Davi foi cumprimentá-la na cozinha. Saiba mais aqui.