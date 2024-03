BBB 24: MC Bin Laden reflete sobre o jogo e dispara: "Preciso jogar"

Para tentar escapar do próximo paredão do BBB 24, MC Bin Laden confessou que planeja ganhar a Prova do Líder desta quinta-feira (7)

Na tarde desta quinta-feira, 7, MC Bin Laden acordou e foi para a área externa da casa do BBB 24. Um dos únicos acordados do programa, o funkeiro caminhou um pouco pelo gramado e refletiu sobre o jogo.

Com a possibilidade de ser um dos alvos dos participantes do reality show para o próximo paredão, o cantor confessou que precisa vencer a Prova do Líder desta noite, assim, ele consegue escapar da berlinda.

"Preciso pegar essa liderança hoje, preciso virar Líder. Hoje eu preciso jogar", afirmou o integrante do grupo Camarote.

Bin conseguiu escapar do último paredão, e aproveitou para conversar com Fernanda e Giovanna Pitel a respeito dos últimos acontecimentos dentro do jogo. Ele recordou os conselhos que recebeu das sisters e agradeceu por terem o acolhido novamente.

"Só queria agradecer vocês por terem me dado uma nova chance, por terem me ouvido, entender que todo mundo erra, entender meu jeito que não é um jeito fácil, é um jeito genioso, mais complicado", disse ele para as aliadas.

Giovanna chora ao falar sobre MC Bin Laden

Nesta última terça-feira, 5, antes de acontecer mais uma eliminação no programa, Giovanna desabafou sobre MC Bin Laden em conversa com Michel e Raquele. No Quarto Magia, os brothers estavam conversando quando o professor de geografia afirmou que a nutricionista está sentida com a situação do funkeiro, e em seguida, a mineira desabafou.

"Eu fico me sentindo otária, porque assim, é uma pessoa que eu sempre me importei, depois de tudo e continuo me importando. E aí, tipo assim, faz uma c***** leve, que nem foi tão grave, e não se importou em nenhum momento em conversar", disse chorando. "Eu fico triste com isso, porque depois de tudo, realmente c**** pra mim uma hora dessas é justo? Não é justo", seguiu desabafando.