BBB 24: Giovanna chora ao falar sobre MC Bin Laden: "Não vou atrás"

Giovanna desabafou sobre MC Bin Ladenem conversa comMichel e Raquele na noite desta terça-feira, 05, no Big Brother Brasil 24.

No Quarto Magia, os brothers estavam conversando quando o professor de geografia afirmou que a nutricionista está sentida com a situação do funkeiro, e em seguida, a mineira desabafou.

"Eu fico me sentindo otária, porque assim, é uma pessoa que eu sempre me importei, depois de tudo e continuo me importando. E aí, tipo assim, faz uma c***** leve, que nem foi tão grave, e não se importou em nenhum momento em conversar", disse chorando.

"Eu fico triste com isso, porque depois de tudo, realmente c**** pra mim uma hora dessas é justo? Não é justo", seguiu desabafando.

Raquele pontuou relembrando o atrito que o cantor teve com Fernanda: "Ele não vai, ele só foi conversar com a Nanda porque a Nanda foi atrás dele". "Amiga, então ele vai ficar sem conversar comigo o resto da vida, porque eu não vou atrás. Estou cansada de ir atrás, entendeu?", garantiu Giovanna.

Em seguida, a sister recordou alguns momentos em que foi atrás de Bin para ajudá-lo. "Aí depois que faz uma cagada daquela comigo, viu que eu fiquei chateada e não está nem aí?", concluiu.