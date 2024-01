BBB 24: Marcus Vinicius fala sobre brother: "Criou uma rivalidade que não existe"

Marcus Vinicius conversou com Isabelle e Leidy Elin sobre a suposta rivalidade que existe entre ele e Vinicius no 'BBB 24'

Em conversa com Isabelle e Leidy Elin no Quarto Fada do BBB 24, Marcus Vinicius falou sobre sua relação com Vinicius. Durante o papo, o comissário de voo explicou o que motivou a troca de votos entre eles.

"Essas picuinhas que ele vai, fala uma coisa, eu falo outra [...], mas tudo na cara um do outro. E aí como ele já tinha votado em mim, abriu um precedente para que eu votasse nele, certo? Eu votei nele também e foi isso", justificou o brother. "Agora eu entendi", comentou Isabelle.

Mesmo votando no atleta, Marcus ressaltou que não deixou de falar com o colega de confinamento. "Mas não virei a cara para ele em momento algum, continuamos normalmente e vida que segue", acrescentou ele, ressaltando que Vinicius que criou uma rivalidade entre eles. "Aí ele criou uma vilanidade comigo, uma rivalidade que não existe... existe na cabeça dele. Então, ele que lute com essa rivalidade dele, porque agora ela existe", completou.

Vale lembrar que Marcus e Vinicius estão no Paredão do BBB 24. Os dois disputam a preferência do público para seguirem no programa com Alane, Giovanna Pitel e Luigi.

Isabelle fala sobre a possibilidade fazer casal com Vinicius

Após o sorteio do Cine BBB desta segunda-feira, 22, os brothers cogitam possibilidades de casais na casa. Durante a conversa, MC Bin Laden sugere que Isabelle e Vinicius podem viver um affair no jogo. A sister abre o jogo sobre o assunto, depois de investidas do atleta.

O papo começa quando Leidy Elin comenta sobre a sessão de cinema. "Semana que vem sou eu", diz ela. "Você e o Juninho", responde um brother. "Você é um palhaço, deixa todo mundo sem graça", rebate a sister. Sobre essa dupla, Fernanda admite: "Eu apoio, hein". Isabelle concorda. "Todos nós apoiamos", comentou. "Qual o rolê? Eu perdi", questiona Wanessa. "Ela dar uns pegas no Juninho", conta a modelo. Confira a conversa completa!