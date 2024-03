BBB 24: Lucas Henrique tenta adivinhar quantos seguidores tem nas redes sociais

Confinado no BBB 24, Lucas Henrique tenta adivinhar quantos seguidores conseguiu ao longo de sua participação do reality show

Durante a tarde desta sexta-feira, 15, Lucas Henrique tentou adivinhar a quantidade de seguidores que ganhou em suas redes sociais desde que entrou no BBB 24, da Globo. Em conversa com Fernanda e MC Bin Laden, o brother chutou alto ao especular como está sua vida fora da casa.

Na conversa, o professor de educação física disse que acredita que está com 250 mil seguidores nas redes sociais. Inicialmente com 7 mil seguidores no Instagram, Lucas acumula apenas 181 mil seguidores atualmente.

O número, no entanto, é inferior ao de sua ex-esposa, Camila Moura. Atualmente, ela possui três milhões de seguidores no Instagram, crescimento que ocorreu após anunciar o término com Buda, que ainda está confinado no reality show e não sabe que está solteiro.

Giovanna aponta mudança de comportamento em Isabelle

Aproveitando o Quarto do Líder, Giovanna usou seu poder para assistir às imagens da casa na tarde desta sexta-feira, 15. Na companhia de Raquele, as duas notaram uma mudança no comportamento de Isabelle.

A doceira relata que confinados notaram uma postura mais séria de Isabelle."Ela falou que hoje foi estranho porque a Cunhã sempre é toda educadinha na sala, e quando alguém vai no Confessionário depois dela, ela segura a porta. Diz que hoje ela não segurou, não, saiu brava", diz a sister.

"É amiga, não sei, não", comenta Giovanna. A capixaba segue tentando "decifrar" a postura da dançarina. "Ela está muito diferente. Muito! Não sei se ela está se sentindo um pouco sufocada do lado de lá", continua Raquele.

A doceira fala sobre a aproximação de Isabelle com Davi, Matteus, Alane e Beatriz. "Não sei se ela está sentindo tipo: 'será se estou fazendo a coisa certa?' Essa coisa toda", pontua. Giovanna concorda com a hipótese:

"Chegou num ponto em que ela não tem mais para onde correr, ela não tem como jogar sozinha mais", diz Giovanna. A Líder recorda a tentativa de Isabelle de jogar sozinha. "Acho que isso deve estar pegando ela, porque ela não queria de jeito nenhum jogar em grupo, não queria divisão de grupo, ela queria ser ela por ela", pontua a mineira.

"Agora não tem como mais. Foi até onde deu", avalia Giovanna sobre a tentativa de não jogar em grupo. "Nessa altura do jogo, acho que não tem", completa Raquele.