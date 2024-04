BBB 24: Irmã de Lucas expõe mudança drástica na postura de ex-esposa: ‘Deslumbrada’

Irmã de Lucas do BBB 24 surpreende ao revelar atitudes de ex-esposa do brother, Camila Moura, em bastidores da separação e drama familiar

O fim do casamento de Lucas Henrique e Camila Moura ainda é assunto fora do Big Brother Brasil 24. Desta vez, a irmã do participante, Rose Ferreira, expôs uma mudança drástica na postura da ex-cunhada. Em uma entrevista, a diarista apontou que a professora de história está ‘deslumbrada’ com a fama e o dinheiro, e cortou relações com toda a família.

Em conversa com a Quem, Rose contou que não tira a razão de Camila ter colocado um ponto final no casamento após os flertes do irmão. No entanto, ela discorda das declarações sobre a falta de apoio da família. Segundo a diarista, foi a professora que cortou o contato e inclusive, saiu dos grupos de mensagens com os parentes do ex-marido.

“A Camila está ferida, na razão dela. Mas também está deslumbrada, começou a ganhar dinheiro e fama. E desde o dia desses boatos sobre o Lucas e a Pitel, da paquerinha, ela saiu do grupo da nossa família, não atendeu mais telefonemas, nem respondeu mensagem. Não temos mais contato, ela não recebe, não fala, não quer saber de nada”, Rose contou.

"Foi muito difícil quando a Camila disse que a família não a ajudou. Sabemos que o Lucas errou, mas não podemos abandonar nosso irmão", ela lamentou a postura da ex-cunhada. Durante a entrevista, Rose ainda revelou outro drama familiar: uma irmã do participante, Carla Ferreira, que enfrentou tentativa de suicídio após ataques constantes ao irmão.

"Minha irmã é muito frágil. Primeiro teve a morte do nosso irmão, depois a morte da nossa mãe e em seguida do nosso pai. Ela absorve muito essas coisas. Ela tinha um amor de irmã pela Camila e essa história mexeu muito com ela. Recebemos ataques, xingamentos, até ameaças de morte, ameaças de encontrar e bater na gente na rua”, lamentou.

Na sequência, Rose ainda revelou que teme a recepção do público nas ruas quando o irmão deixar o confinamento: “Moro no Rio e tenho medo das pessoas me reconhecerem na rua e me baterem. Tenho medo do que vão fazer com meu irmão quando ele sair do programa”, a diarista desabafou sobre os ataques constantes.

Por fim, ela esclareceu a batalha judicial envolvendo a ex-mulher do professor. Segundo a diarista, eles queriam ter acesso às redes sociais do irmão: “Camila é a procuradora legal do Lucas durante o confinamento, mas deixou claro que está interessada em cuidar das redes dela. E nós estamos sofrendo ataques o tempo todo nas redes sociais”, apontou.

“Nunca esperamos isso dela, que sempre foi muito querida”, concluiu Rose, que afirmou só ter contato com a ex-cunhada através das redes sociais ou de sua equipe jurídica. Vale lembrar que Camila Moura já afirmou que pretende pedir o divórcio assim que o ex-marido deixar o confinamento e que agora está focada em sua carreira de influenciadora digital.

