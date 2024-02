BBB 24: Giovanna cogita terminar com Bin Laden: "Vai interferir"

Preocupada com seu jogo no BBB 24, Giovanna cogita terminar seu relacionamento com MC Bin Laden para não afetar seu grupo; confira!

Com o jogo do BBB 24 ficando cada vez mais apertado, Giovanna toma uma decisão sobre seu relacionamento com MC Bin Laden. Após Deniziane e Matteus terminarem sua relação devido ao jogo, a nutricionista começou a cogitar a fazer o mesmo com o cantor, já que ambos têm visões diferentes sobre o que acontece na casa.

Logo após a formação do paredão no último domingo, 18, alguns brothers se reuniram no quarto para desabafar sobre a votação. "Agora, vou ter que me preparar, senão vou xingar e brigar porque vou ficar escutando coisas do Bin pelas costas. Já começou", disse Michel. Com isso, Giovanna toma uma decisão sobre seu relacionamento: "Gente, vou ter que pedir o divórcio, não tem jeito".

Mesmo com Michel tentando lhe incentivar a deixar isso de lado. No entanto, a sister ainda acha que o fato dos dois estarem em grupos diferentes irá atrapalhar no jogo. "Não vai dar. Vai chegar um momento que vai ficar insuportável. Vai interferir, Michel, não tem como", desabafou a nutricionista.

Giovanna: "Eu vou ter que pedir o divórcio."

Michel: "Não, Giovanna, de jeito nenhum."

Giovanna: "Não vai dar. Vai chegar um momento que vai ficar insuportável."

Michel: "Não vai, por favor. Não faz isso!" KKKKK TONHA #BBB24

pic.twitter.com/4k7zAth7In — Brenno Moura (@brenno__moura) February 19, 2024

Yasmin Brunet analisa possível resultado do paredão

Após a formação do paredão no último domingo, 18, Yasmin Brunet, Lucas Henrique e Wanessa Camargo falaram sobre os emparedados. Durante a conversa, a modelo confessou que vai ficar 'chocada' se Fernanda, que disputa a berlinda com Deniziane e Matteus, não for a eliminada.

"Sabe qual o problema? Eles estão fazendo assim para testar grupo para ver qual grupo é mais forte. É muito burro porque não é grupo, é unidade, cara. Se a Fernanda voltar, não quer dizer que o Gnomos está voando. E na moral, se a Fernanda voltar, eu vou ficar em choque e o pior é que eu estou achando que ela vai voltar", afirmou a loira.

"Se a Fernanda voltar, eu vou ficar em choque", repetiu Wanessa. "E eu estou achando que ela vai voltar", pontuou a modelo. "É que as histórias ficam antigas, né? As histórias ficam antigas se não resolvem rápido e a Fernanda movimenta... Querendo ou não, ela não convive na casa, mas ela movimenta...", analisou a cantora.

Yasmin não concorda com a colega e rebate: "Não, ela vive numa cama, ou na academia, ou na cama. Não olha na cara de ninguém, não fala com ninguém a não ser Pitel e Rodrigo e quem ela interessa de puxar para o grupo dela comprando com o VIP, é bizarro", completou.