BBB 24: Gil do Vigor reage sobre teoria de semelhança com Beatriz

Brasil do Brasil? O ex-BBB Gil do Vigor se diverte com teoria sobre a possível eliminação de Beatriz do BBB 24: ‘Não usem mais’

O ex-BBB e economista Gil do Vigor se divertiu ao ver uma teoria envolvendo ele e a sister Beatriz, que está no paredão do BBB 24, da Globo. Ele viu que os fãs criaram uma teoria porque os dois usaram o bordão ‘Brasil' durante o reality show.

"Agora os vigorosos falaram o seguinte: eu uso o 'Brasil', aí saí na semifinal. A Bia usa 'Brasil do Brasil', [Brasil duas vezes], então ela sai um Paredão antes do meu. Os pobres do 'Brasil' só se lascam [risos]. A pobre da Bia, rapaz, eu te entendo, mulher, eu te entendo, ô, a pobre", disse ele, e completou: "A Bia usa Brasil duas vezes, logo, ela sairá um Paredão antes do meu. Não usem Brasil mais".

Em outro momento, ele brincou ao aconselhar os próximos participantes de não usarem o bordão deles. "Se você utiliza o bordão ‘Brasil’ não vá para o Big Brother. Você vai ganhar prova, vai fazer história, mas vai ser eliminado pertinho da final", afirmou.

Por fim, Gil pediu que os fãs não façam críticas para Beatriz caso ela seja eliminada. "Inclusive, eu estou chorando por causa da Bia gente, independente de tudo, ela é uma boa menina. Então, jogo é jogo, passou, por favor, aqui fora não fiquem atacando ela. Também tive meus momentos de 'ai menina, para com isso, pelo amor de Deus', não vou mentir não, mas ela é uma boa menina", afirmou.

Gil do Vigor já defendeu Beatriz

O ex-BBB e economista Gil do Vigor se pronunciou nas redes sociais ao ver comentários negativos sobre a vitória de Beatriz na prova do líder de resistência do BBB 24. Os internautas fizeram um movimento na web para detonar a atitude da sister, que não quis desistir da prova para dar a liderança para Davi, mesmo após ele pedir. Com isso, ela foi muito criticada e chamada de egoísta.

Porém, Vigor defendeu Beatriz. Ele contou que não é certo julgá-la neste momento porque era uma prova de resistência e que os dois estão de parabéns por terem ficado por tantas horas na competição.

"Estão jogando hater em uma mulher, no dia internacional da MULHER, apenas pelo fato da MULHER estar resistindo em uma prova de RESISTÊNCIA contra um homem. O Davi está certo em jogar, o BBB é um JOGO, assim como a Bia em ser guerreira. O problema não é com eles dentro da casa e sim aqui fora, gente do céu. Os dois ESTÃO DE PARABÉNS por chegarem tão longe e é isso", disse ele.

Então, Gil ainda falou sobre quando Isabelle abriu mão da liderança ao vencer uma prova com Beatriz há algumas semanas. "A prova em dupla da Bia e Isa não conta pessoal, elas ganharam juntas e precisavam de um consenso. Logo, quem abriu mão não foi por tempo de prova e sim, por falta de opção. Desta vez, é cada um por si. Resistam!", escreveu.