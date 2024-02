BBB 24: Fernanda lembra trabalho com cantora famosa: "No comecinho de carreira"

Durante conversa com Giovanna Pitel no BBB 24, Fernanda relembrou um trabalho que fez na televisão com uma cantora famosa

Fernanda e Giovanna Pitel conversam enquanto se arrumam para o programa ao vivo desta terça-feira, 20. A doceira está no paredão com Deniziane e Matteus, e disputa a preferência do público para seguir no reality da TV Globo.

Durante o papo, Pitel citou o nome da cantora Gloria Groove, e Fernanda lembrou um trabalho que efz com a artista. "Eu já gravei com a menina Gloria no comecinho de carreira dela, no Amor e Sexo também", contou a sister.

"Ser drag é uma coisa, né? Porque, gente, você se transforma em outra pessoa", disse a alagoana, confessando que não lembra o nome da cantora quando não está de drag. "É muito diferente. As pessoas, sabe? Não acho parecido...", acrescentou ela.

Em seguida, Pitel contou que gostaria que Mumuzinho fizesse um show no BBB e quis saber qual o artista que a amiga gostaria de ver se apresentando na casa. "Ivete [Sangalo]. É Deus no céu e Ivete na Terra. Eu queria tanto ver Ivete. Acho que todo mundo sente que ela é da família. Eu queria muito tomar um café da tarde com ela, uma cervejinha", confessou a doceira.

Na berlinda, Fernanda desabafa sobre desafetos dentro do reality

No Quarto Gnomo da casa mais vigiada do Brasil, Fernanda, que enfrenta o paredão desta semana, conversa com Pitel e Rodriguinho sobre não ser obrigada a comer a comida dos participantes do BBB 24. A sister também destaca que eles querem ficar implicando com ela, mas não têm motivo, já que ela não tem interação com os brothers.

"Eu estou com desafeto com metade da casa e não sou obrigada a comer com eles, a comer comida deles ou algo do gênero, porque eu sei cozinhar. Mas aí se fizeram todos os bifes, se fizeram todas as coisas, se eu quiser comer também vou comer. Não vou estar caindo em contradição. Se não quiserem também, é só separar um pouquinho para mim que eu faço lindamente, até mais gostoso", afirma Fernanda.

"Só que querem ficar pegando no pé dos outros. (...) Ainda quer ficar dizendo que o outro tem pouquinho mais que o outro, quer ficar botando banca no outro, fazendo a caveira do outro. Para! Eles não têm nada para falar de mim porque não interajo com ninguém ali. Então assim ficam inventando coisa", diz a confeiteira. Confira a conversa na íntegra!