BBB 24: Na berlinda, Fernanda desabafa sobre desafetos dentro do reality

'Não sou obrigada a comer com eles’, destacou Fernanda e afirma que implicam com ela sem motivo já que não tem interação com os brothers

No Quarto Gnomo da casa mais vigiada do Brasil, Fernanda, que enfrenta o paredão desta semana, conversa com Pitel e Rodriguinho sobre não ser obrigada a comer a comida dos participantes do BBB 24.

A sister também destaca que eles querem ficar implicando com ela, mas não têm motivo, já que ela não tem interação com os brothers. A confeiteira ainda lembra a discussão que teve sobre a perna "molinha" com Alane.

"Eu estou com desafeto com metade da casa e não sou obrigada a comer com eles, a comer comida deles ou algo do gênero, porque eu sei cozinhar. Mas aí se fizeram todos os bifes, se fizeram todas as coisas, se eu quiser comer também vou comer. Não vou estar caindo em contradição. Se não quiserem também, é só separar um pouquinho para mim que eu faço lindamente, até mais gostoso", afirma Fernanda.

A sister afirma que os demais participantes da casa mais vigiada do Brasil não têm motivos para falar dela. "Só que querem ficar pegando no pé dos outros. (...) Ainda quer ficar dizendo que o outro tem pouquinho mais que o outro, quer ficar botando banca no outro, fazendo a caveira do outro. Para! Eles não têm nada para falar de mim porque não interajo com ninguém ali. Então assim ficam inventando coisa", diz a confeiteira.

Depois, a sister lembra da briga que teve com Alane. "Qualquer fala minha fazem com que vire outra coisa, como a menina falou da minha perna e eu falei da perna dela. Só que ela transformou em uma pauta dos unidos dos molinhos do Brasil, aí depois vem essa aqui para mim", ressalta.

Pitel interrompe e diz que também se sente molinha e afirma que não lembrava que havia falado da perna de uma sister. Então, Fernanda continua e diz: "Aí vem ela para mim e diz: 'Também sou molinha'", afirma a confeiteira.

Nesse momento, Rodriguinho ri e diz que a sister não pode deixar o programa. "Porque não existe uma pauta para quem não tem elasticidade e deveria ter. Cadê os unidos dos travados, os unidos dos que têm os joelhos diferentes do outro?", questiona Fernanda.

Fernanda e Pitel analisam cenário pós-paredão

Nesta terça-feira, 20, Fernanda e Giovanna Pitel analisaram o cenário do BBB 24 após o paredão desta noite. A confeiteira está na berlinda com Deniziane e Matteus.

Durante a conversa, a sister falou para a colega de confinamento que, caso ela seja eliminada, a alagoana terá que escolher entre Rodriguinho e o grupo do 'Puxadinho', formado por Raquele, Michel e Giovanna, para jogar.