BBB 24: E a Pitel? Fernanda quer imunizar outra pessoa

Fernanda revela para Bin Laden o seu plano de não imunizar Pitel caso vença a prova do anjo no BBB 24

A sister Fernanda contou que vive um dilema em sua amizade com a sister Pitel no BBB 24, da Globo. Em uma conversa com Bin Laden, ela confessou que não sabe se daria a imunidade para a amiga caso vença a prova do anjo.

Ela disse: “Não vou mentir para você. Se eu ganho um anjo agora eu fico muito em dúvida se eu dou para você ou para a Pitel”. Então, Bin deu um conselho: “Dá para a Pitel”.

Ela contou que ainda está em dúvida, e ele defendeu Pitel. “Fê, eu acho que ela pegando o anjo ela ainda te daria, em primeiro lugar. Querendo ou não, vocês estão desde o começo. Pegando o anjo, você tem que pensar assim: ‘O Bin errou comigo e a Pitel não errou da mesma forma que o Bin errou. Acho que a Pitel tem muitos pontos à frente disso, que soma. Não invalida você proteger ela. Se você pega um anjo, você tem que dar para ela sim”.

Então, Fernanda contou que quer conversar com Pitel sobre o motivo para estar chateada. “Eu achei que a gente estava junto nisso. Ombro a ombro, uma cobre a outra, as duas no mesmo patamar. Aí com a fala dela eu vi que não, que eu estou abaixo”, contou.

E completou: "A gente já viu que tem gente que rouba a cena. E a gente vai deixar até quando o outro roubar a nossa cena? Eu não sou coadjuvante de c****** nenhum. Ou a gente vai chegar junto grandão, porque são histórias diferentes grandes que se complementam, ou nem chega. Não vou ficar abaixo. Minha posição não é abaixo, minha posição é ao lado. E aí eu fiquei preocupada, estou realmente preocupada. Vou conversar com ela".

Lucas Henrique revela que trapaceou na Prova do Líder

A última Prova do Líder no BBB 24 nesta quinta-feira, 21, está dando o que falar. Giovanna venceu a disputa mais uma vez e Lucas Henrique surpreendeu ao revelar que fez uma espécie de trapaça durante a disputa.

Em conversa com Fernanda, Leidy Elin e Pitel, o professor de capoeira contou o que fez para prejudicar Alane. Buda então comentou que entrou no espaço dela na Prova para pegar um card e escondê-lo. Leia o que ele fez aqui.